Motorola EnvisionX Spectra доступны для покупки в трех размерах: 50, 55 и 65 дюймов.

Motorola представила в Индии свою новую серию светодиодных телевизоров EnvisionX Spectra Mini, оснащённую передовой технологией мини-светодиодов. Эта серия телевизоров обещает улучшенное качество изображения, предлагая глубокие чёрные, яркие белые и широкую цветовую палитру.

Серия EnvisionX Spectra Mini включает в себя 50 и 55-дюймовую модели, а в ближайшее время ожидается выпуск 65-дюймовой версии. Мини-светодиодная подсветка обеспечивает контрастность более 1 000 000:1 и пиковую яркость 500 нит, что позволяет наслаждаться красочной картинкой во время просмотра видеоконтента.

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Для геймеров телевизор оснащён автоматическим режимом низкой задержки (ALLM), который оптимизирует время отклика для более плавного игрового процесса. Помимо этого, серия телевизоров работает на Google TV, предоставляя удобный интерфейс и доступ к популярным потоковым сервисам, таким как Netflix, Prime Video и Disney+ Hotstar.

В дополнение к прекрасному качеству изображения серия EnvisionX Spectra Mini также предлагает мощную звуковую систему мощностью 20 Вт. Телевизоры имеют несколько портов HDMI и USB, которые позволяют легко подключать внешние устройства, такие как игровые консоли или потоковые палки.

Приобрести новинки можно по доступной цене от 36 999 фунтов стерлингов (приблизительно 42 000 рублей) за 50-дюймовую модель. Новая серия светодиодных телевизоров Motorola EnvisionX Spectra Mini предлагает отличное соотношение цены и качества для тех, кто ищет высококачественный телевизор по доступной цене. Серия телевизоров доступна исключительно на Flipkart.