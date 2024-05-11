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Zerox852
HP представляет новый ноутбук ZBook Power 16 G11 с выбором процессора AMD или Intel
HP ZBook Power 16 G11 предлагает потенциальным покупателям гибкую настройку аппаратного обеспечения.

HP представила свой новый ноутбук ZBook Power 16 G11 (Zhan 99) предлагающий значительные улучшения по сравнению со своим предшественником.

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Ключевым изменением стал увеличенный 16-дюймовый дисплей с соотношением сторон 16:10, заменяющий 15,6-дюймовый экран предыдущей модели. HP предоставляет пользователям выбор из нескольких вариантов дисплея, отличающихся разрешением (1920×1200 или 2560×1600), яркостью (от 300 до впечатляющих 1000 нит), цветовым охватом (45% NTSC или 100% sRGB) и наличием сенсорного управления.

ZBook Power 16 G11 - это настоящий центр производительности, предлагающий гибкую настройку аппаратного обеспечения. Пользователи могут выбрать мощные процессоры Intel Core Ultra (i5, i7, i9) или процессоры AMD Ryzen (включая версии Pro). Независимо от выбора процессора, ZBook Power 16 G11 оснащается графикой Nvidia RTX Ada, начиная от RTX 500 и заканчивая RTX 3000. Для обеспечения плавной многозадачности и работы с ресурсоемкими приложениями предусмотрены два слота памяти DDR5 SO-DIMM и два слота для твердотельных накопителей M.2.

HP также уделяет внимание безопасности и удобству использования. ZBook Power 16 G11 оснащён 5-мегапиксельной камерой с инфракрасным распознаванием лиц для надёжной аутентификации и функцией защиты доступа к ней извне. Широкий набор интерфейсов, включая Thunderbolt 4 и RJ45 Ethernet, обеспечивает ноутбуку универсальность подключения периферии.

ZBook Power 16 G11 питается от аккумулятора ёмкостью 83 Втч и комплектуется адаптером питания мощностью 150 Вт. Вес устройства варьируется от 2,04 кг для конфигураций с процессорами Ryzen до 2,122 кг для моделей на базе Intel.

HP пока не раскрывает информацию о конфигурациях оперативной памяти и ёмкости хранилищ


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