Infinix GT Book стал для компании первым опытом производства игровых компьютеров.

Infinix готовится к выпуску своего первого игрового ноутбука, Infinix GT Book, тем самым расширяя своё присутствие на рынке. В преддверии официального запуска появились подробности о характеристиках этого устройства.

Infinix GT Book будет оснащён процессорами Intel последнего поколения, начиная с Core i5-12450H и заканчивая высокопроизводительным Core i9-13900H. Для графики ноутбук предложит три варианта: RTX 3050, RTX 4050 и RTX 4060. Эта комбинация мощных процессоров и графических ускорителей обеспечит плавный игровой процесс и производительность для требовательных задач.

реклама

Для обеспечения многозадачности и быстрой загрузки GT Book оснащается до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и твердотельным накопителем ёмкостью до 1 ТБ. Этого достаточно для хранения игр, приложений и файлов, а также для обеспечения быстрой и отзывчивой работы.

Ноутбук будет иметь 16-дюймовый дисплей с разрешением Full HD и максимальной частотой обновления изображения 120 Гц. Соотношение сторон 16:10 и полный охват цветовой гаммы sRGB обеспечат яркое и детализированное изображение для игр и другого контента.

Несмотря на свои мощные характеристики, Infinix GT Book будет относительно лёгким, его вес составит чуть менее 2 кг. Это делает его удобным для переноски и использования в разных местах.

Для гибких возможностей подключения GT Book оснащается несколькими портами USB, HDMI, устройством для чтения карт SD и аудиоразъемом. Он также поддерживает Wi-Fi 6E для быстрого и надёжного беспроводного подключения. Дополнительные функции включают программируемую клавиатуру RGB, веб-камеру 1080p и большой аккумулятор ёмкостью 72 Втч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью до 192 Вт.

Infinix не объявила конкретную дату запуска GT Book, но, по имеющимся данным, ноутбук дебютирует в течении текущего месяца. Бренд уже выпустил тизер на индийской платформе электронной коммерции Flipkart, что указывает на скорый выпуск.