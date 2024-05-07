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GMKtec выпустила свой новейший мини-ПК M6 на китайский рынок, предлагая исключительную производительность по доступной цене. Работающий на процессоре AMD Ryzen 5 6600H, M6 отличается компактным форм-фактором и мощными характеристиками, что делает его идеальным выбором для геймеров, профессионалов и всех, кто ищет надёжный и эффективный компьютер.
В основе M6 лежит высокопроизводительный процессор AMD Ryzen 5 6600H, построенный по передовому 6-нм техпроцессу и использующий архитектуру ZEN 3+. Этот 6-ядерный 12-поточный процессор обеспечивает молниеносную производительность для игр, многозадачности и ресурсоемких приложений.
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Для графики M6 оснащён встроенным графическим процессором Radeon 660M, который обеспечивает впечатляющую графическую производительность. Сравнимый с настольной GTX 1050, он обеспечивает плавный игровой процесс и ускоряет задачи, связанные с графикой, такие как 3D-рендеринг и редактирование видео.
M6 поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 4800 МГц, обеспечивая быструю и отзывчивую работу при выполнении требовательных задач. Для хранения он предлагает варианты твердотельных накопителей M.2 2280 ёмкостью до 1 ТБ, обеспечивая быструю загрузку и передачу данных.
M6 предлагает широкий спектр портов для гибких возможностей подключения. Он оснащён двумя сетевыми портами 2,5G, обеспечивающими сверхбыструю передачу данных, а также HDMI, DisplayPort, USB 3.2 и полноскоростным портом USB 4 со скоростью передачи данных 40 Гбит/с.
M6 имеет эффективную систему охлаждения с двумя вентиляторами и двойной турбиной из меди. Эта система поддерживает оптимальные рабочие температуры даже при максимальной нагрузке, обеспечивая стабильную производительность.
Компактный дизайн M6 делает его идеальным для небольших рабочих мест и игровых установок. Его размеры составляют всего 128,8 мм в длину, 127 мм в ширину и 48,8 мм в высоту, что составляет примерно 1/40 объема обычного настольного компьютера. Кроме того, в комплект поставки входит кронштейн VESA, позволяющий легко установить M6 за монитором для экономии места.
Gmktec M6 доступен в Китае по различным ценам в зависимости от конфигурации:
- Базовая модель без оперативной памяти и хранилища стоит от 1288 юаней (16 500 рублей)
- Версия с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти стоит 1788 юаней (23 500 рублей)
- Конфигурация с 16 ГБ ОЗУ и хранилищем ёмкостью 1 ТБ стоит 1988 юаней (26 000 рублей)
- Максимальная комплектация с 32 ГБ ОЗУ и хранилищем ёмкостью 1 ТБ стоит 2288 юаней (30 000 рублей)