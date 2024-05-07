Ожидается, что оба устройства будут выпущены в третьем квартале 2024 года.

По слухам, Xiaomi активно разрабатывает два складных устройства следующего поколения: Mix Fold 4 и первый раскладной телефон компании, предположительно получивший название Mix Flip. Ожидается, что оба устройства будут выпущены в третьем квартале текущего года, согласно информации, опубликованной авторитетным информатором Digital Chat Station (DCS) на Weibo.

Ожидается, что Mix Fold 4 и Mix Flip будут иметь одинаковые камеры. Основным датчиком будет 50-мегапиксельный модуль с большим сенсором 1/1,55 дюйма и оптической стабилизацией изображения (OIS). Его дополнит 2-кратный телеобъектив с датчиком Omnivision OV60A размером 1⁄2,8 дюйма.

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Кроме того, Mix Fold 4 будет оснащён 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 10-мегапиксельным перископическим телеобъективом с 5-кратным оптическим зумом. Оба устройства также будут поддерживать беспроводную зарядку, хотя точные характеристики батареи и скорость зарядки ещё не раскрыты.

Ожидается, что одним из ключевых улучшений в Mix Fold 4 и Mix Flip станет защита от воды, которой не было ни в одном из предыдущих складных смартфонов Xiaomi. Это долгожданное обновление, поскольку защита от воды является важной функцией для многих пользователей.

DCS также намекнул на исключительно тонкий профиль Mix Fold 4, что может сделать его самым тонким складным устройством на рынке после его выпуска. Другие слухи предполагают, что оба устройства будут оснащены процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 SoC и поддержкой спутниковой связи.

Эти детали дают нам представление о том, чего ожидать от будущих складных устройств Xiaomi. Ожидается, что Mix Fold 4 и Mix Flip станут значительно лучше по сравнению с предыдущими моделями, предлагая более мощные камеры, лучшую защиту и более тонкий корпус.