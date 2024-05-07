Президент компании объявил, что компания представит консоль до 31 марта 2025 года.

В своём недавнем обращении к акционерам президент Nintendo Сюнтаро Фурукава подтвердил, что компания планирует объявить о выпуске Nintendo Switch 2 в течение текущего финансового года, который завершается 31 марта 2025 года. Хотя конкретная дата выхода еще не объявлена, предполагается, что новая консоль будет презентована в период с июля 2024 года по март 2025 года.

Фурукава также отметил, что в июне состоится мероприятие, посвящённое исключительно играм Nintendo, на котором не будет предоставлена информация о Switch 2.

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По слухам, Nintendo Switch 2 предложит ряд улучшений по сравнению с предшествующей моделью, включая более мощный процессор, увеличенное время автономной работы, более плавную работу благодаря технологиям, таким как DLSS, и многое другое. Хотя официальные характеристики ещё не раскрыты, ожидается, что Nintendo Switch 2 станет значительным шагом вперёд по сравнению со своей предшественницей.

Предстоящее мероприятие Nintendo в июне, скорее всего, предоставит более подробную информацию о предстоящих играх и потенциально намекнёт на особенности Nintendo Switch 2. Тем не менее, окончательное подтверждение и подробности о новой консоли, вероятно, будут раскрыты ближе к её официальному запуску.