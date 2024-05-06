Xiaomi Mijia 3 HP может похвастаться впечатляющими характеристиками и энергоэффективностью.

Xiaomi выпустила свой новейший вертикальный кондиционер Mijia 3 HP, сочетающий в себе стильный дизайн, впечатляющие характеристики и передовые технологии очистки воздуха.

Кондиционер отличается элегантной серебристой стеклянной панелью в форме звезды, которая не только эстетична, но и обеспечивает долговечность и простоту очистки. Биомиметические двойные воздуховыпускные отверстия KuNY обеспечивают сверхширокий угол подачи воздуха на 160 градусов, равномерно распределяя воздух в помещениях различного размера.

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Кондиционер имеет пропускную мощность 1710 м3 воздуха в час, холодопроизводительность 1930 Вт и теплопроизводительность 2680 Вт, эффективно регулируя температуру в помещении. Он оснащён двумя режимами воздушного потока: «небесная завеса» и «ковровый ветерок», которые адаптируются к различным потребностям пользователей.

Устройство имеет энергоэффективность первого уровня, что свидетельствует о его экологичности.

Антибактериальные и противогрибковые фильтры высокой плотности обеспечивают чистоту воздуха, предотвращая рост бактерий и грибков. Они имеют степень антибактериальной защиты до 99% и сводят к нулю возможность развития бактерий и грибков.

Встроенная система самоочистки использует высокотемпературную сушку для стерилизации компонентов, удаляя пыль, мусор и конденсат. Уровень шума остаётся низким (42–46 дБ(А), обеспечивая тихую работу.

Кондиционер оснащён Xiaomi HyperOS Connect, который позволяет удалённо управлять устройством через приложение Mijia. Он также поддерживает голосовое управление через Xiaoai для более удобного регулирования работы кондиционера.

Вертикальный кондиционер Xiaomi Mijia 3 HP в настоящее время доступен для предзаказа по цене 5799 юаней (примерно 77 тыс.рублей).