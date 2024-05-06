Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zerox852
Xiaomi выпускает вертикальный кондиционер Mijia 3 HP с высокой энергоэффективностью
Xiaomi Mijia 3 HP может похвастаться впечатляющими характеристиками и энергоэффективностью.

реклама

Xiaomi выпустила свой новейший вертикальный кондиционер Mijia 3 HP, сочетающий в себе стильный дизайн, впечатляющие характеристики и передовые технологии очистки воздуха.

Кондиционер отличается элегантной серебристой стеклянной панелью в форме звезды, которая не только эстетична, но и обеспечивает долговечность и простоту очистки. Биомиметические двойные воздуховыпускные отверстия KuNY обеспечивают сверхширокий угол подачи воздуха на 160 градусов, равномерно распределяя воздух в помещениях различного размера.

реклама

Кондиционер имеет пропускную мощность  1710 м3 воздуха в час, холодопроизводительность 1930 Вт и теплопроизводительность 2680 Вт, эффективно регулируя температуру в помещении. Он оснащён двумя режимами воздушного потока: «небесная завеса» и «ковровый ветерок», которые адаптируются к различным потребностям пользователей.

Устройство имеет энергоэффективность первого уровня, что свидетельствует о его экологичности.

Антибактериальные и противогрибковые фильтры высокой плотности обеспечивают чистоту воздуха, предотвращая рост бактерий и грибков. Они имеют степень антибактериальной защиты до 99% и сводят к нулю возможность развития бактерий и грибков.

Встроенная система самоочистки использует высокотемпературную сушку для стерилизации компонентов, удаляя пыль, мусор и конденсат. Уровень шума остаётся низким (42–46 дБ(А), обеспечивая тихую работу.

Кондиционер оснащён Xiaomi HyperOS Connect, который позволяет удалённо управлять устройством через приложение Mijia. Он также поддерживает голосовое управление через Xiaoai для более удобного регулирования работы кондиционера.

Вертикальный кондиционер Xiaomi Mijia 3 HP в настоящее время доступен для предзаказа по цене 5799 юаней (примерно 77 тыс.рублей).

#xiaomi #кондиционер #mijia 3 hp #xiaomi mijia 3 hp #вертикальный кондиционер
+
Написать комментарий (0)
Xiaomi 15 выйдет на рынок в середине октября с процессором Snapdragon 8 Gen 4
POCO F3 получил стабильное обновление Xiaomi HyperOS
Рост продаж складных смартфонов в России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженер-программист более двух лет держит открытыми 7500 вкладок в Firefox из-за ностальгии
29
В Австрии представили "подводную яхту Апокалипсиса" для богатых способную защитить "от всего"
3
Цены на металлы стремительно растут и это плохая новость для производителей ПК
5
США с использованием 3D-печати развертывают беспилотники за 24 часа
+
WP: США обеспокоены планами Китая по строительству плавучих АЭС в Южно-Китайском море
1
Один из владельцев AMD Ryzen 9 7950X3D обнаружил, что в его образце 192 МБ L3 кэша
4
В сети появилась информация о новых домашних майнерах BOMBAX EZ100-C для Ethash и Etchash
3
Новый звуковой кодек TSAC оказался в 17,5 раз эффективнее MP3
10
WSJ: ОАЭ отозвали у США разрешение на пребывание их ВВС в стране, опасаясь стать мишенью для Ирана
1
Люди начали переходить обратно c Windows 11 на Windows 10
1
Майнеры переключились с видеокарт на ASIC, зарабатывая с их помощью сотни тысяч рублей в месяц
1
WhatsApp будет ограничивать аккаунты, которые злоупотребляют рассылками
+
Статистика Steam: почти 70% геймеров до сих пор сидят за мониторами с разрешением 1080p или меньше
12
Российская армия продолжила наносить удары по объектам ВСУ в Харьковской области
1
Именитый оверклокер стал жертвой мошенников, купив Core i9-14900K с отсутствующим кристаллом CPU
4
Министр иностранных дел Германии обвинила российских хакеров в многичисленных взломах
3
Неизвестный владелец 1155 ВТС перевёл мошенникам $68 миллионов из-за собственной невнимательности
+
Tesla сделает привод закрывания переднего багажника Cybertruck более настойчивым
+
Boeing Starliner готовится к первому пилотируемому полету на МКС
+
Microsoft намерена убедить пользователей перейти на Bing, завалив их сообщениями о его преимуществах
2

Популярные статьи

Microsoft сокращает поддержку консолей Xbox series X/S
39
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
279
"Мятежная Луна, часть 2: Оставляющая шрамы" - еще хуже, чем первая часть (субъективное мнение)
3
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
153
Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
43
Миссия "Пионер 0" - малоизвестная страница в истории космонавтики
+
Вы никогда не были богаты, если не запускали ArtMoney — или зачем я взламываю игры в 2024 году
23
Снижение курса йены грозит Азии и G7 новым финансовым кризисом — считают экономисты
1
Мое мнение о Outlast Trials (Pushsqare)
+

Сейчас обсуждают

Валерий Агапов
04:16
По процам АМД прогресс более чем, может Интел что-то нахимичит. Будем только рады.
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
Валерий Агапов
04:07
Подождем
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
Валерий Агапов
04:04
Я тоже склоняюсь причем к 7700 но не за 30 тыр. На Алике мелькают за 21 тыр. Или подожду пока рассосется, Не Рокфеллер, но и покупка не на 1 год, а ам4 в списке как вариант ПК ДЕКСП Ж001 под ключ и п...
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
Владимир Алексеев
04:00
Это вряд-ли, а вот обратное...
Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
Garthar
03:45
Лоол какой в жопу игровой эквивалент чудо ты пархатое? кэша 1 уровня у амд вообще нет кэша 2 уровня меньше. 3D кэш не дает значимого эффекта. Да для игр в 1080 АМД будет предпочтительнее ибо его произ...
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
Валерий Агапов
03:41
Смысл моей фразы что ты не разжигаешь как они, может я не так загнул
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
AlexR1973
03:27
Фантазер, ты меня называла... Фантазер, только этого мало...
В Белом доме верят, что ВСУ в 2025 году могут начать новое «контрнаступление»
Vova Dimurin
03:21
+ armor -x pro , возможность подключения клава, мышь, браузер, и для знающих есть режим разработчика
Microsoft сокращает поддержку консолей Xbox series X/S
AlexR1973
03:20
Маловато будет, маловато... (С) Мультик
Ущерб украинской энергетике от ракетных ударов ВС РФ превысил $1 млрд
AlexR1973
03:16
Хотели в НАТУ - получайте!
В Хельсинки считают Россию ответственной за постоянные сбои в работе GPS в районе Финского залива
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем