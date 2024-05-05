Монитор Skyworth F27B23Q получил прекрасные технические характеристики по низкой цене 10 000 рублей.

Skyworth показала на китайском рынке свой новейший игровой монитор F27B23Q, предлагающий впечатляющие характеристики по доступной цене.

F27B23Q оснащён 27-дюймовой ЖК-панелью IPS с разрешением 2K (2560×1440), обеспечивающей чёткое и детализированное изображение. Панель имеет яркость 300 нит для отличной видимости в различных условиях освещения.

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Монитор может похвастать частотой обновления 100 Гц и временем отклика 5 мс, что обеспечивает плавное воспроизведение видеоконтента. Технология Adaptive Sync устраняет разрывы и зависания экрана, синхронизируя частоту обновления дисплея с выходными данными видеокарты.

F27B23Q поддерживает HDR10, расширяя динамический диапазон изображений и оптимизируя отображение теней и светлых участков. Это приводит к более богатой детализации и более захватывающему опыту просмотра. Монитор охватывает 125% цветовой гаммы sRGB и поддерживает 8-битную глубину цвета, что позволяет отображать широкий диапазон цветов с плавными переходами. Он также предварительно откалиброван до DeltaE<2, обеспечивая профессиональную точность цветопередачи.

Монитор включает аппаратную технологию снижения синего света, которая уменьшает вредное излучение синего света, защищая глаза без ущерба для точности цветопередачи. Функция светочувствительной регулировки экрана автоматически регулирует яркость и цветовую температуру в зависимости от условий окружающего освещения.

С точки зрения эргономики, F27B23Q оснащён подставкой, регулируемой по наклону, и поддерживает варианты настенного крепления VESA, обеспечивая гибкость в различных рабочих пространствах.

Монитор имеет несколько вариантов подключения, включая 2 порта HDMI 2.0, 1 порт DP 1.4 и аудиоразъем 3,5 мм, что позволяет подключать широкий спектр устройств и мультимедийных систем.

Skyworth F27B23Q доступен для покупки по цене 749 юаней (примерно 10 тыс. рублей).