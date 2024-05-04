Часы Black Shark GS3 прошли 15 военных сертификаций, что доказывает их прочность и надежность.

Black Shark выпустила на китайском рынке свои новейшие умные часы GS3, которые сочетают в себе прочную конструкцию, передовые функции и длительное время автономной работы.

GS3 оснащается ярким 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с защитой Corning Gorilla Glass 8H+ и вращающейся цифровой заводной головкой. Часы прошли 15 строгих сертификаций по военным стандартам, что делает их устойчивыми к экстремальным температурам, суровым погодным условиям и ударам.

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GS3 оснащён более чем 100 спортивными режимами и датчиками для мониторинга сердечного ритма, кислорода в крови, сна и давления. Он также обеспечивает круглосуточное отслеживание сердечного ритма и уровня кислорода в крови.

Часы используют независимый чип GNSS для точного отслеживания местоположения и имеют степень защиты от пыли и влаги 5ATM + IP69K, что делает их пригодными для плавания и других водных видов спорта.

GS3 предлагает настраиваемые циферблаты, навигацию по картам Baidu, быстрый доступ к платёжным кодам, функцию NFC для интеллектуальных дверных замков и голосового помощника Baidu Wenxin Yiyuan. Часы также поддерживают вызовы по Bluetooth с шумоподавлением ENC.

Благодаря чипу со сверхнизким энергопотреблением и аккумулятору высокой плотности GS3 может работать до 21 дня без подзарядки.

Black Shark GS3 в настоящее время доступен для предварительного заказа по специальной цене 499 юаней (примерно 6500 рублей).