Hisense CanvasTV эффективно имитирует любые картины в режиме галереи.

Hisense выходит на рынок телевизоров, имитирующих произведения искусства, с CanvasTV, доступным телевизором, который может отображать картины в высоком качестве.

Концепция CanvasTV аналогична The Frame TV от Samsung, однако Hisense предлагает значительно более доступную цену. CanvasTV предлагается в двух размерах 55-дюймов и 65-дюймов по цене от 999 и 1299 долларов соответственно, в то время как The Frame стоит от 1499 долларов за тот же размер.

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Несмотря на более низкую цену, CanvasTV может похвастаться дисплеем 4K QLED с антибликовым покрытием, как и его более дорогой конкурент. Он также имеет частоту обновления экрана 144 Гц для более плавного воспроизведения изображения, датчик внешней освещённости для автоматической регулировки яркости и многоканальный объёмный звук 2.0.2.

Для демонстрации произведений искусства на CanvasTV предварительно загружены различные произведения в абстрактном, современном и ренессансном стилях. Также есть возможность собственные фотографиями и переключать их с помощью кнопки «Арт-режим» на пульте. Помимо этого телевизор оснащён датчиком движения, который отключает дисплей, когда комната пуста, для дополнительной экономии энергии.

CanvasTV поставляется в комплекте с настенным креплением и рамкой из тикового дерева. Если такой стиль не соответствует вашему интерьеру, сменные рамки белого и орехового цвета можно приобрести отдельно.