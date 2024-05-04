Умные часы Amazfit Bip 5 Unity идеально подойдут для тренировок благодаря встроенным 120 спортивным режимам.

Amazfit выпустила на мировом рынке свои новые смарт часы Amazfit Bip 5 Unity, предлагающие все базовые функции по доступной цене.

Bip 5 Unity оснащается ЖК-дисплеем с разрешением 320 x 280 пикселей и размером 1,91 дюйма. Корпус часов изготовлен из нержавеющей стали, что повышает их долговечность. Часы также имеют класс защиты от воды и песка по стандарту IP68, что означает, что они могут выдерживать погружение в пресную воду на глубину до 1,5 метров в течение 30 минут.

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Умные часы оснащены биометрическим датчиком Amazfit BioTracker PPG, который контролирует частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови. Датчик также предупреждает об аномальных показаниях сердечного ритма, высоком стрессе или низком уровне кислорода.

Bip 5 Unity имеет более 120 спортивных режимов, что позволяет отслеживать широкий спектр видов деятельности. К сожалению, в часах нет встроенного GPS, поэтому для отслеживания маршрута необходимо подключение к смартфону.

Часы оснащены голосовым помощником Amazon Alexa, что позволяет пользователям управлять часами, выполнять поиск в Интернете и получать информацию при помощи голосовых команд. Bip 5 Unity также поддерживает установку около 70 приложений, обеспечивая расширяемость и персонализацию.

За питание отвечает аккумулятор емкостью 300 мАч, которого хватает на 5 дней интенсивного использования, 11 дней обычного использования или 26 при включенном режиме экономии заряда.

Amazfit Bip 5 Unity в настоящее время доступен в Великобритании и США по розничной цене 60 долларов США и 70 фунтов стерлингов соответственно (примерно 5600 рублей). Amazfit планирует выпустить Bip 5 Unity по всему миру, однако пока не раскрывает информацию о ценах и доступности для других регионов.

Amazfit Bip 5 Unity — это доступные умные часы, которые предлагают основные функции отслеживания здоровья и фитнеса, а также удобные функции, такие как Amazon Alexa. Они идеально подходят для тех, кто ищет недорогие и надёжные умные часы.