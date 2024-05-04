Keychron M7 имеет все передовые технологии и множество вариантов подключения, как проводных, так и беспроводных.

Производитель техники Keychron официально презентовал беспроводную мышь M7, предназначенную для геймеров-правшей. Эта сверхлёгкая компьютерная мышь весом всего 63 г обеспечивает комфорт и исключительную отзывчивость для длительных игровых сессий и продуктивной работы.

M7 оснащена датчиком PixArt PAW3395, обеспечивающим высокую точность и скорость отклика. Частота опроса 1000 Гц гарантирует сверхнизкую задержку для мгновенных игровых действий и точного управления курсором.

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Мышь предлагает гибкость подключения через беспроводное соединение 2,4 ГГц, Bluetooth и даже проводное соединение с использованием входящих в комплект приёмников Type-A и Type-C. Программное обеспечение Keychron Engine позволяет настраивать кнопки, макросы, расстояние отрыва, частоту опроса и настройки DPI в соответствии с вашими предпочтениями.

Keychron M7 оснащена прочными синими микропереключателями Huano с розовыми точками, рассчитанными на 80 миллионов нажатий. Аккумулятор ёмкостью 600 мАч обеспечивает до 70 часов работы без подзарядки.

Мышь разработана для правой руки, обеспечивая максимальный комфорт и контроль. Кнопки в нижней части мыши позволяют быстро регулировать разрешение и частоту опроса.



