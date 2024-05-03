6 мая пройдет презентация компактного ПК Corsair ONE i500 который задаст новую планку производительности в своей нише.

Благодаря утечке информации на платформе электронной коммерции Newegg появились подробности о грядущем CORSAIR ONE i500, компактном игровом ПК, сочетающем в себе стильный дизайн и высокую производительность.

i500 имеет гладкую деревянную переднюю панель и подсвеченный логотип Corsair, что придаёт ему элегантный и современный вид. Нижняя часть корпуса обеспечивает лёгкий доступ к двум портам USB-A, порту USB-C и разъёму для наушников 3,5 мм. Для эффективного охлаждения на левой стороне блока расположено большое вентиляционное отверстие.

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Несмотря на свои компактные размеры и вес всего 7,2 , i500 оснащён мощными компонентами. Утёкшие данные о конфигурации показывают, что i500 будет оснащён процессором Intel Core i9-14900K в сочетании с видеокартой Nvidia RTX 4080 Super. Как и его предшественник, i500 будет использовать систему жидкостного охлаждения для обеспечения бесперебойной работы даже при интенсивной нагрузке.

CORSAIR ONE i500 был представлен на платформе электронной коммерции по цене 3599,99 долларов США (приблизительно 335 000 рублей). Официальная презентация назначена на 6 мая. Компания утверждает, что снова повысит планку отраслевых стандартов, предлагая компактное использование места с передовыми компонентами.

CORSAIR ONE i500 станет отличной покупкой для геймеров и энтузиастов, которым нужен компактный ПК премиум-класса, обеспечивающий исключительную производительность.