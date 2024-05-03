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Zerox852
Hisense представила мини-LED телевизор U9N с яркостью 5000 нит и частотой обновления 144 Гц
Телевизор Hisense U9N получил отличные характеристики и функции для геймеров.

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Hisense расширяет свою линейку флагманских мини-LED-телевизоров новой серией U9N, предлагающей исключительное качество изображения и передовые технологии по более доступной цене, чем топовая модель ULED X.

Мини-LED-телевизор Hisense U9N поражает своей максимальной яркостью 5000 нит, что обеспечивает невероятно реалистичное и захватывающее изображение. Подсветка на основе мини-светодиодов разделена на 5300 локальных зон затемнения, создавая превосходную контрастность и глубокий чёрный цвет.

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U9N оснащён ЖК-панелью с квантовыми точками, обеспечивающей широкий цветовой охват и точную цветопередачу. Он поддерживает новейшие стандарты HDR, включая Dolby Vision, Dolby Vision IQ, IMAX Enhanced и HDR10+, расширяя динамический диапазон для более реалистичного и захватывающего просмотра.

Телевизоры серии U9N оснащены мощной 4.1.2-канальной аудиосистемой Dolby Atmos с выходной мощностью 82 Вт. Эта система обеспечивает захватывающий объёмный звук, который усиливает впечатление от просмотра фильмов, телепередач и игр.

U9N работает на платформе Google TV, предоставляя доступ к широкому спектру потоковых сервисов и приложений. Он также оснащается Wi-Fi 6E и тюнером ATSC 3.0 для приёма цифровых телеканалов.

С собственной частотой обновления изображения 144 Гц и поддержкой AMD FreeSync Premium Pro, игр Dolby Vision и настраиваемой игровой панели, U9N идеально подходит для использования в качестве игрового телевизора. Автоматический игровой режим оптимизирует настройки изображения и звука для плавного и захватывающего игрового процесса.

Мини-LED-телевизор Hisense U9N имеет сверхширокий угол обзора, что обеспечивает отличное качество изображения для зрителей, находящихся за пределами центра экрана. Его антибликовое покрытие обеспечивает комфортный просмотр даже в ярко освещённых помещениях.

Доступный в размерах 75 и 85 дюймов, Hisense U9N станет идеальным дополнением к любой гостиной или домашнему кинотеатру.

#телевизор #телевизоры #144 гц #hisense u9n #мини-led-телевизор
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