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Zerox852
Lenovo представила ноутбук IdeaPad 15s с процессором AMD Ryzen 5 7430U
Lenovo IdeaPad 15s может похвастаться своим мощным процессором по низкой цене в 40 000 рублей.

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Lenovo представила новый среднебюджетный ноутбук IdeaPad 15s  который доступен по цене 3099 юаней (примерно 40 000 рублей). 

Ноутбук оснащается процессором AMD Ryzen 5 7430U этот процессор имеет архитектуру Zen 3 с 6 ядрами и 12 потоками, достигая максимальной частоты ускорения до 4,3 ГГц. Процессор обеспечивает хорошую мощность для повседневных задач, таких как интернет-серфинг, обработка офисных документов, запуск потоковых видео и другие типичные задачи. Графическое ядро Vega 7 позволяет ноутбуку справляться с большинством игр и графическими приложениями, что делает его универсальным инструментом для развлечений и работы.

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IdeaPad 15s оснащён стандартным 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1080p который обеспечивает яркие и чёткие изображения, что делает просмотр контента приятным и незабываемым. Физическая защита камеры помогает обеспечить конфиденциальность пользователя, блокируя доступ к веб-камере при необходимости. Цифровая клавиатура облегчает ввод текста и управление ноутбуком, что улучшает общий опыт использования.

Несмотря на свои компактные размеры и легкий вес, IdeaPad 15s имеет внушительное время автономной работы до 13 часов благодаря большому аккумулятору ёмкостью Втч. Это делает ноутбук отличным выбором для тех, кто часто находится в пути или работает вдали от розетки. Благодаря своей производительности и мобильности, Lenovo IdeaPad 15s может стать надежным партнёром как для работы, так и для развлечений.

#lenovo #ноутбук #ноутбук 2024 #ноутбук lenovo #amd ryzen 5 7430u #lenovo ideapad 15s
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