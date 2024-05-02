Doogee T30SE предлагает IPS-дисплей и восьмиядерный процессор Unisoc T606 по низкой цене 18 000 рублей.

Компания Doogee представила новый планшет T30SE, который ориентирован на пользователей, ищущих доступное устройство со всеми современными функциями. Планшет выделился среди конкурентов наличием последней версии Android 14, поддержкой стилуса и возможностью подключения к сетям LTE.

Планшет будет работать под управлением операционной системы Android 14 это самая свежая версия ОС от Google с новыми функциями и улучшениями. За производительность отвечает восьмиядерный процессор Unisoc T606 обеспечивающий достаточную производительность для всех повседневных задач. На передней панели расположился 11-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920 x 1200 пикселей.

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Doogee T30SE получил 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ встроенной памяти eMMC 5.1, а также два слота для nano-SIM-карт. Слот для карты microSD позволяет увеличить объем хранилища но в таком случае придётся распрощаться с одним слотом nano-SIM. Помимо этого новинка оснащается разъемом для наушников 3,5 мм, поддержкой GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou.

Doogee T30SE имеет компактные размеры 257,0 x 168,7 x 7,6 мм и малый вес около 500 г.

Doogee T30SE доступен для покупки на официальном сайте компании по цене 189 долларов США (примерно 18 тыс.рублей). Планшет предлагается в двух цветовых вариантах исполнения чёрном и сером.