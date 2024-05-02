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Компания Doogee представила новый планшет T30SE, который ориентирован на пользователей, ищущих доступное устройство со всеми современными функциями. Планшет выделился среди конкурентов наличием последней версии Android 14, поддержкой стилуса и возможностью подключения к сетям LTE.
Планшет будет работать под управлением операционной системы Android 14 это самая свежая версия ОС от Google с новыми функциями и улучшениями. За производительность отвечает восьмиядерный процессор Unisoc T606 обеспечивающий достаточную производительность для всех повседневных задач. На передней панели расположился 11-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920 x 1200 пикселей.
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Doogee T30SE получил 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ встроенной памяти eMMC 5.1, а также два слота для nano-SIM-карт. Слот для карты microSD позволяет увеличить объем хранилища но в таком случае придётся распрощаться с одним слотом nano-SIM. Помимо этого новинка оснащается разъемом для наушников 3,5 мм, поддержкой GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou.
Doogee T30SE имеет компактные размеры 257,0 x 168,7 x 7,6 мм и малый вес около 500 г.
Doogee T30SE доступен для покупки на официальном сайте компании по цене 189 долларов США (примерно 18 тыс.рублей). Планшет предлагается в двух цветовых вариантах исполнения чёрном и сером.