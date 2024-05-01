Среднебюджетный HTC U24 Pro может составить серьезную конкуренцию смартфонам своего сегмента.

HTC, хотя и больше не является активным игроком на рынке смартфонов, продолжает удивлять своих поклонников периодическими анонсами новых устройств. Недавно появилась информация о том, что компания готовится к выпуску новой модели - HTC U24 Pro, который станет преемником прошлогоднего U23 Pro.

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Согласно данным из Google Play Console (переданным через MySmartPrice), HTC U24 Pro, известный также под кодовым названием enodugls, будет иметь дисплей с разрешением 1080×2436 пикселей и плотностью пикселей 480 ppi. Устройство будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 и будет оснащено 12 ГБ оперативной памяти. Также ожидается, что новинка получит последнюю версию операционной системы Android 14. Рендер передней панели устройства, обнаруженный в листинге, показывает изогнутый экран с отверстием для камеры в виде острова.

Помимо информации из Google Play, HTC U24 Pro также был замечен на сайтах сертификации GeekBench и Bluetooth SIG, что указывает на то, что официальный анонс не за горами. Учитывая, что предшественник U23 Pro был выпущен в мае 2023 года, возможно, мы увидим его преемника уже в том же месяце.