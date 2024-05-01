Для сегмента бюджетных устройств планшет получил достаточно хорошие характеристики.

Производитель техники Lenovo презентовал свой новый планшет Zhaoyang K11 для внутреннего рынка Китая. Есть информация о том, что в ближайшее время этот планшет будет представлен на мировом рынке под иным названием.

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По данным TheTechOutlook, Lenovo Zhaoyang K11 был замечен в базах данных TDRA, UL Demko и TUV под именем Lenovo Tab K11 Plus. Согласно этим данным, планшет будет доступен в моделях только с Wi-Fi (TB352FU и TB352XU) и моделях с Wi-Fi + LTE (TB352FC и TB352XC). Сертификация UL Demko также указывает на тестирование планшета с зарядными устройствами мощностью 15 Вт и 20 Вт.

Предполагается, что характеристики Lenovo Tab K11 Plus будут аналогичны Lenovo Zhaoyang K11. Планшет Zhaoyang K11 оснащается IPS-дисплеем размером 11,5 дюймов, разрешением 2K, яркостью 400 нит и максимальной частотой обновления изображения 90 Гц. Экран получил сертификат TUV, что гарантирует низкий уровень синего цвета и отсутствие мерцания. В отношении камер, он оснащён фронтальной камерой на 8 МП и основным модулем камеры на 13 МП.

Lenovo укомплектовала планшет четырьмя динамиками и двумя микрофонами. Под капотом устройства расположился процессор Qualcomm Snapdragon 680 SoC, в совокупности с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Новинкара ботает под управлением операционной системы - ZUI 16 на базе Android 14. За питание отвечает большой аккумулятор ёмкостью 8600 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью до 20 Вт.

Кроме того, Lenovo Zhaoyang K11 обладает поддержкой стилуса для улучшения пользовательского опыта при работе с планшетом. Стилус позволяет рисовать, делать заметки на экране и взаимодействовать с устройством с большей точностью.

Планшет также оснащён разъёмом USB Type-C, разъемом для наушников и слотом для карты памяти microSD. Это дает пользователям возможность расширить встроенную память планшета для хранения большего количества данных, фотографий, видео и других файлов.

Благодаря сочетанию высококачественного дисплея, производительного процессора Snapdragon и большой ёмкости аккумулятора, Lenovo Zhaoyang K11 представляет собой привлекательную покупку для тех, кто ищет мультимедийное устройство с хорошей производительностью и длительным временем работы.