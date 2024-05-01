Huawei Fit 3 поступят в продажу 7 мая как на внутреннем рынке Китая, так и в большинстве стран Европы.

Huawei анонсировала выпуск новых умных часов Huawei Fit 3, доступных для предварительного заказа не только в Китае, но и во многих странах Европы. Ожидается, что часы поступят в продажу 7 мая 2024 года.

Согласно карточке товара на торговой площадке Amazon, Huawei Fit 3 будет оснащён 1,82-дюймовым AMOLED-дисплеем с яркостью до 1500 нит. Дисплей будет иметь частоту обновления 60 Гц и плотность пикселей 347 PPI, обеспечивая чёткое и яркое изображение.

реклама

Для отслеживания здоровья часы оснащены датчиками для мониторинга сердечного ритма, уровня кислорода в крови (SpO2) и частоты дыхания. Приложение-компаньон Huawei Health предоставляет подробные отчёты о состоянии здоровья, прогрессе в физической подготовке и рекомендации по тренировкам.

Huawei Fit 3 также оснащён встроенным GPS и новым режимом бега Track, позволяющим отслеживать расстояние пройденного круга. Часы имеют 4 ГБ памяти и аккумулятор ёмкостью 400 мАч, обеспечивающий до 7 дней работы в обычном режиме.

Кроме того, часы поддерживают функцию звонков по Bluetooth, что позволяет совершать и принимать звонки прямо с запястья, не доставая смартфон.

Согласно спискам Amazon, стандартная версия Huawei Fit 3 доступна для предварительного заказа по цене 159,00 евро в ЕС и 179,98 фунтов стерлингов в Великобритании (примерно 16 тыс. рублей). Версия с кожаным ремешком стоит 179,00 евро в ЕС и 199,98 фунтов стерлингов в Великобритании (примерно 18 тыс. рублей).