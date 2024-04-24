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Zerox852
Опубликованы рендеры бюджетного смартфона OPPO A60 4G
OPPO A60 4G получит стильный дизайн и хорошие технические характеристики.

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OPPO готовится к выпуску нового доступного смартфона в своей серии "A" — OPPO A60 4G. Ранее он был замечен в консоли Google Play, но его дизайн оставался неизвестным. Теперь просочившиеся рендеры раскрывают внешний вид устройства.

Дизайн задней камеры OPPO A60 4G напоминает серию Reno10, но ожидается, что его камера будет менее мощной. Задняя часть телефона соответствует классическому стилю OPPO, а на передней панели находится вырез для селфи-камеры в форме острова.

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Ожидается, что OPPO A60 4G будет оснащён ЖК-дисплеем с максимальной частотой обновления экрана 90 Гц, разрешением 1604x720 пикселей и плотностью пикселей 264 PPI. Дисплей будет иметь пиковую яркость 950 нит. Несмотря на невысокое разрешение, OPPO предлагает достаточно хороший экран для смартфона бюджетного уровня.

Под капотом OPPO A60 4G будет установлен чипсет Snapdragon 680 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X. Он будет доступен в двух вариантах хранилища: 128 ГБ и 256 ГБ.

На задней панели OPPO A60 4G расположилась тройная камера с датчиками на 50 МП, 8 МП и 2 МП. К сожалению, ни одна из камер не будет оснащена оптической стабилизацией изображения (OIS).

Телефон будет оснащён большим аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки SUPERVOOC мощностью до 45 Вт. Он также будет иметь боковой сканер отпечатков пальцев, слот для карт памяти microSD и разъем для наушников 3,5 мм.

OPPO A60 4G будет использовать порт зарядки USB-C 2.0 и поддерживать Wi-Fi 6. Он будет весить 186 граммов и иметь толщину 7,68 мм. Телефон будет поставляться с предустановленной фирменной операционной системой ColorOS 14.0.1 на базе Android 14.

OPPO A60 4G это бюджетный и хорошо оснащённый смартфон. Он предлагает хороший дисплей, мощный процессор, длительное время автономной работы и быструю зарядку. Цена устройства и дата презентации остаются неизвестными.

#смартфон #oppo #смартфон 2024
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