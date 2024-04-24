Oppo K12 выпущен с процессором Snapdragon 7 Gen 3, аккумулятором емкостью 5500 мАч и зарядкой SuperVOOC мощностью 100 Вт по цене от 24 тыс.рублей.

Oppo расширила свою линейку K-серии, выпустив новый Oppo K12. Этот смартфон во многом схож с OnePlus Nord CE 4 5G, который недавно дебютировал в Индии.

Oppo K12 оснащён большим 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+, максимальной частотой обновления экрана 120 Гц и поддержкой HDR10+. Он имеет максимальную яркость 1100 нит, что обеспечивает отличную видимость даже при ярком солнечном свете. Для дополнительной безопасности под дисплеем расположен оптический сканер отпечатков пальцев. В центральном вырезе в верхней части экрана находится 16-мегапиксельная селфи-камера.

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В основе Oppo K12 лежит мощный чипсет Snapdragon 7 Gen 3. Он сочетается с объёмом оперативной памяти до 12 ГБ и до 512 ГБ встроенной памяти. Телефон также поддерживает расширение памяти с помощью гибридного слота для SD-карт. Для эффективного охлаждения в устройстве используется графитовая система охлаждения площадью 15 277 мм2 и жидкостный VC площадью 4 129 мм2.

Oppo K12 оснащён аккумулятором ёмкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 100 Вт. Это позволяет зарядить телефон от 0 до 100% всего за несколько минут. Oppo также включила в устройство собственный механизм проверки работоспособности батареи, гарантирующий её срок службы в течение 4 лет.

На задней панели Oppo K12 установлена двойная камера с 50-мегапиксельным основным датчиком с оптической стабилизацией изображения (OIS). Он дополняется 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. Телефон также оснащён новым программным инструментом для удаления объектов, который позволяет пользователям удалять нежелательных людей и предметы с фотографий после съёмки.

Oppo K12 работает под управлением ColorOS 14 на базе Android 14. Он имеет степень защиты IP54, что означает устойчивость к пыли и брызгам воды. Телефон также прошёл 5-звездочную сертификацию SGS Gold Label по устойчивости к падениям и ударам.

Помимо этого, Oppo K12 оснащён стереодинамиками, линейным двигателем по оси X для вибрации в 4D-играх, многофункциональным NFC, ИК-передатчиком и всенаправленным 5G-покрытием с 8 антеннами. Телефон имеет толщину всего 8,37 мм и вес 186 грамм, что делает его лёгким и удобным для использования.

Oppo K12 предлагается в трёх вариантах памяти: 8+256 ГБ, 12+256 ГБ и 12+512 ГБ. Цены на эти модели составляют 1899 юаней (24 тыс.рублей), 2099 юаней (27 тыс.рублей) и 2499 юаней (32 тыс.рублей) соответственно. Телефон доступен в цветах «Чистое небо» и «Звездная ночь».



