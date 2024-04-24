Asus ROG Jueshen XG27UCS Получил все передовые технологии по приемлемой цене.

Этот монитор размером 27 дюймов доступен к покупке по цене 2999 юаней (примерно 40 тыс.рублей).

Монитор оснащён высокопроизводительной панелью с разрешением 4K и максимальной частотой обновления экрана 160 Гц, обеспечивающей плавное и чёткое изображение. Этот монитор идеально подойдёт для геймеров, которые нуждаются в высокой производительности и визуальной чёткости монитора.

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Помимо превосходного дисплея, ROG XG27UCS также оснащён целым рядом функций, которые улучшают игровой процесс. Технология переменной частоты обновления (VRR) синхронизирует частоту обновления монитора с частотой кадров вашей видеокарты, устраняя зависания и разрывы изображения. Для дальнейшего устранения визуальных артефактов монитор поддерживает технологии NVIDIA G-SYNC и ELMB Sync.

В дизайне ROG XG27UCS приоритет отдаётся функциональности и удобству. Новая компактная подставка освобождает дополнительное место на столе, а встроенная канавка позволяет использовать её как подставку для мобильного телефона. Порт USB-C предоставляет удобное подключение для передачи данных и обеспечивает мощность до 15 Вт для зарядки ваших устройств.

Asus также не забыла о геймерах предпочитающих шутеры. ROG XG27UCS оснащён технологией GamePlus на базе искусственного интеллекта, которая анализирует игровую сцену и настраивает прицельную сетку для повышения точности прицеливания. Технология Dynamic ShadowBoost выборочно осветляет тёмные области изображения, не затрагивая более яркие области, что даёт вам явное преимущество в игровых сценариях с низким уровнем освещения.

Монитор оснащается портами DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 и USB-C (с альтернативным режимом DP), обеспечивающими универсальные возможности подключения. Для дополнительного спокойствия покупателей каждый ROG XG27UCS проходит тщательную заводскую калибровку для обеспечения точности цветопередачи. Пользователи могут даже получить доступ к отчёту о калибровке через экранное меню (OSD).