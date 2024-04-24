Производитель утверждает, что Realme C65 5G станет единственным смартфоном в своем сегменте с частотой обновления экрана 120 Гц.

Realme официально объявила о запуске своего нового смартфона C-серии в Индии. Realme C65 5G, преемник прошлогоднего C64, дебютирует в стране 26 апреля в 12:00 по восточному стандартному времени.

На официальном сайте устройства раскрыты некоторые его ключевые характеристики. Realme C65 5G будет иметь квадратный дизайн с боковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку питания. На задней панели расположен круглый модуль камеры с основным датчиком на 50 МП и дополнительным объективом. Смартфон будет доступен в чёрном и зелёном цветах.

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Realme C65 5G будет оснащён дисплеем с вырезом в виде отверстия по центру. Realme утверждает, что это первый телефон в своём сегменте с дисплеем с частотой обновления 120 Гц, сертифицированным на 1 нит для низкого уровня синего света. Он также является первым в своём сегменте, сертифицированным по стандарту IP64 для защиты от пыли и воды.

Под капотом Realme C65 5G будет работать процессор MediaTek Dimensity 6300, что делает его первым телефоном в мире с таким чипсетом. Realme позиционирует устройство как «самый быстрый 5G начального уровня по цене 9999 рупий (примерно 13 тыс.рублей)». Предполагается, что это цена за базовую конфигурацию оперативной памяти и хранилища, которая ещё не раскрыта.

Согласно просочившейся инсайдерской информации, смартфон будет оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт. Кроме того, ожидается, что он будет иметь до 6 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ встроенной памяти.

Realme C65 5G обещает стать привлекательным предложением в бюджетном ценовом сегменте, предлагая ряд впечатляющих функций, таких как дисплей с частотой 120 Гц, защиту от пыли и воды по стандарту IP64 и мощный процессор.