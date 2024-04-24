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Zerox852
Realme выпустит смартфон C65 5G с процессором MediaTek Dimensity 6300
Производитель утверждает, что Realme C65 5G станет единственным смартфоном в своем сегменте с частотой обновления экрана 120 Гц.

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Realme официально объявила о запуске своего нового смартфона C-серии в Индии. Realme C65 5G, преемник прошлогоднего C64, дебютирует в стране 26 апреля в 12:00 по восточному стандартному времени.

На официальном сайте устройства раскрыты некоторые его ключевые характеристики. Realme C65 5G будет иметь квадратный дизайн с боковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку питания. На задней панели расположен круглый модуль камеры с основным датчиком на 50 МП и дополнительным объективом. Смартфон будет доступен в чёрном и зелёном цветах.

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Realme C65 5G будет оснащён дисплеем с вырезом в виде отверстия по центру. Realme утверждает, что это первый телефон в своём сегменте с дисплеем с частотой обновления 120 Гц, сертифицированным на 1 нит для низкого уровня синего света. Он также является первым в своём сегменте, сертифицированным по стандарту IP64 для защиты от пыли и воды.

Под капотом Realme C65 5G будет работать процессор MediaTek Dimensity 6300, что делает его первым телефоном в мире с таким чипсетом. Realme позиционирует устройство как «самый быстрый 5G начального уровня по цене 9999 рупий (примерно 13 тыс.рублей)». Предполагается, что это цена за базовую конфигурацию оперативной памяти и хранилища, которая ещё не раскрыта.

Согласно просочившейся инсайдерской информации, смартфон будет оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт. Кроме того, ожидается, что он будет иметь до 6 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ встроенной памяти.

Realme C65 5G обещает стать привлекательным предложением в бюджетном ценовом сегменте, предлагая ряд впечатляющих функций, таких как дисплей с частотой 120 Гц, защиту от пыли и воды по стандарту IP64 и мощный процессор.

#смартфон #realme #смартфон 2024
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Короче нытикам и 24 гб не хватит так что какая разница уже.
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Вячеслав Безруков
01:44
Дмитрий Анатольевич перелогиньтесь вы палитесь
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Вячеслав Безруков
01:43
Это для миллионеров реалий чтоль? Или у тя зп в 120 тыс?)))
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Вячеслав Безруков
01:42
А мы вырубим лучи на...хрен и бум играть а не фапать на лучи.
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Вячеслав Безруков
01:40
Не хватило выставить супермена ультра настройки? Тогда это точно пичаль бида
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Вячеслав Безруков
01:39
Теперь зелёным не объяснить они там то пиксели видят то без лучей играть не умеют)
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
vl
01:15
на 3060-й вообще 12Гб, красота ))
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
johnnie74
01:03
Да как бы наоборот не получилось. На амд всегда больще ее потребление, а уж в кривопроектах она по максимуму чем-то забивается, в отличие от зеленых. И начинаются крики: "Ой, да зеленые там не могут ...
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
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