Realme Narzo 70 5G станет самым дешевым смартфоном с процессором Dimensity 7050 и AMOLED-дисплеем.

Realme готовится к запуску двух новых смартфонов серии Narzo – Narzo 70 5G и Narzo 70x 5G. Презентация устройств состоится в Индии 24 апреля. Новые модели обещают стать одними из самых доступных смартфонов с AMOLED-дисплеями и мощными процессорами.

Realme Narzo 70 5G будет оснащён процессором MediaTek Dimensity 7050, что делает его одним из самых быстрых смартфонов в ценовом диапазоне до 15 тысяч индийских рупий (примерно 17 тыс. рублей). Он также получит AMOLED-дисплей с пиковой частотой обновления изображения 120 Гц что, обеспечит плавную и отзывчивую работу интерфейса. Тройная камера с основным датчиком на 50 МП позволит делать качественные фотографии и видео при любом освещении. Большая испарительная камера для охлаждения смартфона предотвратит перегрев устройства во время интенсивной работы. Двухцветная отделка придаёт смартфону стильный и современный вид.

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Realme Narzo 70x 5G станет ещё более доступной версией Narzo 70 5G. Ожидается, что его цена будет ниже 12 тысяч индийских рупий (примерно 13 тыс. рублей). Смартфон также получит AMOLED-дисплей с максимальной частотой обновления экрана 120 Гц и большой аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью до 45 Вт.

Запуск новых смартфонов серии Narzo станет частью стратегии Realme по расширению своего присутствия в сегменте доступных устройств. Компания стремится предложить потребителям смартфоны с передовыми технологиями и стильным дизайном по привлекательной цене.