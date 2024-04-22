Qualcomm Snapdragon X может стать серьезным конкурентом для Intel, AMD и Apple.

Предстоящий анонс компании Qualcomm, связанный с расширением линейки процессоров Snapdragon X, вызывает все больший интерес у сообщества технологических энтузиастов. Официальное представление Snapdragon X Elite и слухи о возможном появлении Snapdragon X Plus для более доступных ноутбуков с операционной системой Windows на базе ARM добавляют интриги в ожидание крупной презентации, запланированной на 24 апреля.

Тизерное видео, опубликованное на официальном аккаунте Snapdragon X, показывает, как чипсет процессора превращается в трёхмерный символ "X", с загадочной надписью "Следите за обновлениями 24 апреля". Хотя Qualcomm не подтвердила напрямую ожидаемый запуск новых моделей в тизере, предположения о важном анонсе набирают обороты.

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Поддержку этим предположениям придаёт инсайдерская информация о Lenovo Yoga Slim 7, где, по слухам, могут использоваться новый процессор Snapdragon X Elite. Если это подтвердится, то Lenovo может стать первым производителем ноутбуков, оснащённых новейшими SoC от Qualcomm.

Процессор Snapdragon X Elite ранее привлекал внимание своими возможностями использования искусственного интеллекта для ПК и впечатляющей производительностью NPU в 45 TOPS. Сравнительные тесты показывают его значительное превосходство над конкурентами, включая чип Apple M3 и процессоры Intel и AMD. При условии что эти данные отражают реальную производительность, новый SoC Qualcomm обещает стать серьёзным конкурентом на рынке.

Помимо того, Qualcomm показала свои способности в области программного обеспечения для редактирования видео на мероприятии, а также ходят слухи о возможной эксклюзивной функции искусственного интеллекта в Windows 11 для устройств на базе их процессоров.