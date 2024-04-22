Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zerox852
Qualcomm готовится представить свой новый процессор Snapdragon серии X
Qualcomm Snapdragon X может стать серьезным конкурентом для Intel, AMD и Apple.

реклама

Предстоящий анонс компании Qualcomm, связанный с расширением линейки процессоров Snapdragon X, вызывает все больший интерес у сообщества технологических энтузиастов. Официальное представление Snapdragon X Elite и слухи о возможном появлении Snapdragon X Plus для более доступных ноутбуков с операционной системой Windows на базе ARM добавляют интриги в ожидание крупной презентации, запланированной на 24 апреля.

Тизерное видео, опубликованное на официальном аккаунте Snapdragon X, показывает, как чипсет процессора превращается в трёхмерный символ "X", с загадочной надписью "Следите за обновлениями 24 апреля". Хотя Qualcomm не подтвердила напрямую ожидаемый запуск новых моделей в тизере, предположения о важном анонсе набирают обороты.

реклама

Поддержку этим предположениям придаёт инсайдерская информация о Lenovo Yoga Slim 7, где, по слухам, могут использоваться новый процессор Snapdragon X Elite. Если это подтвердится, то Lenovo может стать первым производителем ноутбуков, оснащённых новейшими SoC от Qualcomm.

Процессор Snapdragon X Elite ранее привлекал внимание своими возможностями использования искусственного интеллекта для ПК и впечатляющей производительностью NPU в 45 TOPS. Сравнительные тесты показывают его значительное превосходство над конкурентами, включая чип Apple M3 и процессоры Intel и AMD. При условии что эти данные отражают реальную производительность, новый SoC Qualcomm обещает стать серьёзным конкурентом на рынке.

Помимо того, Qualcomm показала свои способности в области программного обеспечения для редактирования видео на мероприятии, а также ходят слухи о возможной эксклюзивной функции искусственного интеллекта в Windows 11 для устройств на базе их процессоров.

#qualcomm #процессор #процессор snapdragon
+
Написать комментарий (0)
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Апрель)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Британия и США запретили импорт российских металлов, на что стремительно отреагировал рынок
9
Под Днепропетровском под повторный удар "Искандера" попали истребитель МиГ-29 и система С-300 ВСУ
1
В Польше сильно обеспокоены высокими темпами производства и модернизации в России танков Т-80БВМ
3
АвтоВАЗ анонсировал выпуск LADA Vesta для маломобильных граждан в 2025 году
+
Без тотальной мобилизации на Украине в США бы не одобрили выделение помощи Киеву
1
В России началось реальное импортозамещение
1
TCL представила свой новый телевизор 65T7K с разрешением 4К
5
Cyberpunk 2077 с графическим модом Ultra Plus Better Path Tracing выглядит более реалистично
9
ВМС Франции в рамках испытаний нанесли синхронный удар двумя ракетами по одной цели
1
Обнаружена уникальная инженерная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 2070
2
Samsung признала проблему в One UI 6.1 и готова бесплатно заменить дисплеи на Galaxy S21/22
1
2 функции One UI 6.1, которые продлят срок службы вашего аккумулятора
+
TikTok намерен отстранить от должности руководителя, которому поручили отражать претензии США
+
Илон Маск обеспокоен тем, что у США нет по Украине никакой стратегии кроме «вечной войны»
1
Lenovo представила свой новый интеллектуальный дверной замок E20
1
Ученые Сиднейского университета определили лучшее время дня для занятий спортом
1
Армия РФ начала применять обновлённую «Герань-2» – дрон-камикадзе стал ещё более точным и опасным
+
Wien Energie построила солнечную электростанцию на 1,4 МВт на крышах автобусных гаражей
1
Следующее поколение Xbox может поддерживать игры для ПК
6
Forbes: Летнее наступление войск РФ станет для Киева разгромом всех победных идей и полным провалом
+

Популярные статьи

РФ восстанавливает выпуск жемчужины советского двигателестроения – ГТД-1250 и явит сотню-другую Т-80
25
Как космонавты справляют нужду в невесомости и с какими проблемами они сталкиваются
31
11 программ, которые стоит установить на игровой ПК и ноутбук после установки Windows в 2024 году
7
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
352
Цены на видеокарты в Европе тают вместе с последним снегом – почему видеокарты в РФ не дешевеют
26
Итоги гоночного уик-энда 20-21 апреля
3
Обзор игры Half-Life - Период полураспада
12
Игры на Xbox в России — мошеннические схемы и бан аккаунтов
3
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Апрель)
10
Сборка ретро-ПК - часть 2: серверный Pentium Pro 200 в десктопном исполнении
31

Сейчас обсуждают

SeTi2019
23:49
Купи платку и поставь нвме диск, никаких проблем. Нужно будет только биос подправить, чтоб сделать его загрузочным (инструкции найти не сложно).
Core i7-870 vs Core i7-14700K – смотрим, насколько процессоры Intel стали быстрее за 14 лет
Nvidia&Intel Hater
23:48
а как к вам пидарам обращаться.ваше величество пидар что ли ???
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
ev_rus
23:47
Ты не подсчитывал, сколько раз за день в постах употребляешь слово анал, анус, очко, голубки, голубчики и пр.?) Это же по Фрейду) Школьники в три раза тебя моложе с возрастными шутками ниже пояса умн...
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Nvidia&Intel Hater
23:47
Ну и это нам говорить пидрила,у которого рот не закрывается от того что занят сосанием хуйца у хуянгаА минусы показывают вновь прибывшим что ваша гомогейская команда -опущенных и с вами в падлу общать...
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Зю
23:46
лол Покупаешь любой топовый проц от Интел — его за несколько лет нерфят на десятки процентов. И так уже почти 15 лет
Intel Baseline Profile делает Core i9-14900K на 8-9% медленнее относительно автонастроек ASUS
Апрон Лихтман
23:46
Мне 1000 Мбит хватает с головой. Да и 75 злотых это чепуха. По нынешним временам.
Цены на видеокарты в Европе тают вместе с последним снегом – почему видеокарты в РФ не дешевеют
Dimkovski
23:42
Начальный уровень уверенного FHD на ультрах это 6750XT или 4060Ti 16GB.... Если хотите QHD - это 7800XT или 4070Ti.....иначе крутить настройки или врубать костыли
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Апрель)
Alexzander Shevchenko
23:39
Ну как, за статью заплатили, рекламы дофига вылезает... Плевать, что на чисто игровом пк это всё нафиг не нужно) это же оверклокерс.ру :)
11 программ, которые стоит установить на игровой ПК и ноутбук после установки Windows в 2024 году
Alexzander Shevchenko
23:38
Какая хрень...
11 программ, которые стоит установить на игровой ПК и ноутбук после установки Windows в 2024 году
Nvidia&Intel Hater
23:38
на конференции я с 2009 года,тебя обсоса там не наблюдал,ну или ты там очко зажав сидишь.Но здесь мы тебя выживем-не сомневайся ,и ничего тебе не поможет,хоть на флаг британский очко порви,жди каждый ...
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем