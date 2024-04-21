Последний флагманский смартфон Huawei Pura 70 Ultra с совершенно новым процессором Kirin 9010 прошел тщательное тестирование рецензентами китайского издания.

Новый флагманский смартфон Huawei Pura 70 Ultra, оснащённый процессором Kirin 9010, привлёк внимание китайских рецензентов, которые провели тщательное тестирование устройства, раскрывая его производительность. Новый чипсет Kirin 9010 представляет собой обновление предыдущей модели Kirin 9000S из серии Mate 60, что делает его не столь радикальным шагом вперёд, а скорее постепенным обновлением линейки производимых устройств.

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Процессор Kirin 9010 оснащён одним высокопроизводительным ядром Taishan с частотой 2,3 ГГц, тремя промежуточными ядрами Taishan с частотой 2,18 ГГц и четырьмя ядрами Cortex-A510 с частотой 1,55 ГГц для менее интенсивных задач. Хотя архитектура ядра аналогична предыдущей модели, Huawei изменила тактовые частоты для повышения производительности.

Графический процессор по сравнению с прошлой моделью не изменился - Mali-G78 с тактовой частотой 750 МГц. В результате синтетических тестов на AnTuTu Huawei Pura 70 Ultra набрал 940 000 баллов, а в GeekBench на одноядерном тесте показал результат в 1431 балл а в многоядерном результат составил 4430 баллов.

Хотя внедрение специального режима производительности незначительно увеличило баллы тестирования и обеспечило лучшие результаты по сравнению с предыдущей моделью Kirin 9000S, графический процессор оказался узким местом. Несмотря на это, в реальных тестах в популярных играх, таких как Genshin Impact и Honkai: Star Rail, смартфон показал себя достаточно хорошо.

В игре Genshin Impact на максимальных настройках устройство продемонстрировало стабильную частоту кадров. В течение первых 10 минут частота кадров не опускалась меньше 60, после чего она незначительно снизилась до 55,7 кадров в секунду. Температура задней крышки достигла 46,8 градусов Цельсия. В игре Honkai: Star Rail при высоких настройках устройство также показало стабильную производительность со средней частотой кадров около 53 кадров в секунду, несмотря на небольшое падение после первых минут работы.

Таким образом, Huawei Pura 70 Ultra с процессором Kirin 9010 представляет собой мощное устройство с некоторыми улучшениями по сравнению с предыдущей моделью, которое может обеспечить стабильную работу даже при высоких нагрузках.