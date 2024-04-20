Huawei Portable WiFi 5 имея малый вес и компактный размер обеспечивает скорость загрузки до 195 Мбит/с.

Huawei представила свою новейшую разработку — Portable WiFi 5, которая является компактной и мощной точкой доступа к сети Интернет. Это устройство обеспечивает высокую скорость передачи данных, долгое время автономной работы и поддержку одновременного подключения множества устройств.

Portable WiFi 5 отличается высокой производительностью благодаря поддержке сети 4G, что обеспечивает скорость загрузки до 195 Мбит/с. Это улучшение на 30% по сравнению с предыдущим поколением гарантирует более стабильное соединение, быструю загрузку и комфортное использование Интернета. Увеличенная скорость загрузки значительно облегчает потоковую передачу данных и обмен файлами.

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Батарея ёмкостью 2400 мАч обеспечивает Portable WiFi 5 до 8-9 часов бесперебойной работы без подзарядки, что позволяет оставаться на связи в течение всего рабочего дня или даже во время длительных поездок. Устройство имеет компактные размеры и лёгкий вес, который делает его удобным для переноски в кармане или рюкзаке.

Portable WiFi 5 может одновременно подключать до 16 устройств, что делает его идеальным для использования в групповых ситуациях или для игр с друзьями. Новинка доступна в трех цветовых вариантах исполнения — чёрном, белом и синем — с матовой отделкой, придающей устройству элегантный вид.

С помощью фирменного приложения Huawei Smart Life пользователи могут контролировать использование данных, устанавливать лимиты, управлять подключёнными устройствами и обеспечивать безопасность сети Wi-Fi. Это приложение также предлагает онлайн-защиту, чтобы обезопасить пользователей от утечки данных и обеспечить безопасное пребывание в Интернете.

Начальная цена на внутреннем рынке начинается с 229 юаней (примерно 3 тыс.рублей).