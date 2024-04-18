Oppo K12 получил хорошие характеристики и набрал высокие баллы в тестах Geekbench.

Китайский производитель электроники Oppo готовится к запуску своего нового смартфона K12, предположительно, уже в течении следующей недели. По надёжной информации от интернет издания Digital Chat Station, этот телефон может стать обновлённой версией недавно выпущенного OnePlus Nord CE 4, но с логотипом Oppo на задней панели.

Судя по утечкам, тест производительности K12 был зарегистрирован под кодовым именем модели PJR110 на платформе Geekbench, где устройство показало впечатляющие результаты: 2975 баллов в многоядерном тесте и 1134 балла в одноядерном.

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Также известно, что телефон будет оснащён восьмиядерным процессором с кодовым именем «Crow» и графическим ускорителем Adreno 720, что свидетельствует о применении чипсета Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 SoC. Ожидается, что новинка будет доступна в вариантах до 512 Гб основной памяти и до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и будет работать на базе операционной системы ColorOS 14, которая разработана на системе Android 14.

Согласно слухам, смартфон будет оборудован AMOLED-дисплеем с FHD+ разрешением размером 6,74 дюйма и максимальной частотой обновления экрана до 120 Гц. Предполагается, что на передней панели установлена 16-мегапиксельная фронтальная камера, а на задней — 50-мегапиксельная основная камера с технологией оптической стабилизации изображения (OIS) и 8-мегапиксельный широкоугольный объектив.

По заверениям инсайдера телефон будет питаться от мощного аккумулятора ёмкостью 5500 мАч, поддерживающем технологию быстрой зарядки мощностью до 100 Вт.

Среди ожидаемых функций в K12 также упоминаются двойные стереодинамики, сканер отпечатков пальцев под экраном и ИК-передатчик. Oppo, скорее всего, намерена официально объявить о запуске новинки в ближайшее время, держа в напряжении всех поклонников бренда.