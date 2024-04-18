Oppo A1s и Oppo A1i, несмотря на свою крайне низкую цену, получили неплохие характеристики.

Компания Oppo представила две новые модели телефонов из линейки A - Oppo A1s и Oppo A1i, следуя успешному запуску модели Oppo A3 Pro с прекрасными характеристиками. Каждое из этих устройств обладает своими уникальными характеристиками и предложениями, делая их привлекательными для различных категорий пользователей.

Oppo А1s выделяется своим крупным IPS LCD FHD+ дисплеем размером 6,72 дюйма с высокой частотой обновления экрана в 90 Гц, что обеспечивает плавное отображение контента. Устройство оснащено фронтальной камерой на 8 мегапикселей и двойной задней камерой, состоящей из 50-мегапиксельного основного объектива и 2-мегапиксельного дополнительного модуля. Производительность устройства обеспечивает процессор Dimensity 6002, а большой аккумулятор ёмкостью 5000 мАч поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью до 33 Вт. Боковой сканер отпечатков пальцев обеспечивает удобство разблокировки смартфона. Толщина устройства составляет 7,99 мм, а всего масса - 193 грамма.

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Обе модели Oppo A1s доступны в двух конфигурациях памяти: 12 ГБ оперативной + 256 ГБ основной и 12 ГБ оперативной + 512 ГБ основной, по цене от 1199 юаней (примерно 15 тыс. рублей) и 1399 юаней (примерно 17 тыс. рублей) соответственно. Покупателям доступны три цветовых варианта: Night Sea Black, Dusk Mountain Purple и Tianshuibi. A1s, по сути, является улучшенной версией моделей Oppo A2 на внутреннем рынке Китая и Oppo A79 5G, представленном на мировом рынке.

С другой стороны, Oppo A1i предлагает такой же IPS LCD HD+ дисплей с максимальной частотой обновления экрана в 90 Гц, но чуть меньшего размера в 6,56 дюймов, 5-мегапиксельную фронтальную камеру и 13-мегапиксельную основную камеру. Это устройство работает на базе процессора Dimensity 6020. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью до 10 Вт. Также имеется боковой сканер отпечатков пальцев. Телефон имеет толщину 8,12 мм и весит 185 граммов.

Также Oppo A1i доступен в двух конфигурациях памяти: 8 ГБ + 256 ГБ за 1099 юаней (примерно 13 тыс. рублей) и 12 ГБ + 256 ГБ за 1199 юаней (примерно 14 тыс. рублей). Покупатели могут выбирать между двумя цветами: Night Black и Phantom Purple.

Оба этих устройства будут доступны для покупки с 19 апреля в Китае, и уже сейчас доступны для предварительного заказа, приковывая внимание пользователей новыми возможностями и стильным дизайном.