Складной смартфон Google Pixel 9 Pro Fold из серии Pixel 9 может выйти уже в октябре текущего года.

В 2021 году Google впервые представила миру свою линейку складных телефонов с выходом на рынок модели Pixel Fold, и это стало настоящим прорывом в мире мобильных технологий. С тех пор компания продолжает развивать эту идею и уже занимается разработкой следующего поколения складных устройств, которое первоначально анонсировано как Pixel Fold 2, но последние слухи утверждают, что это устройство будет представлено под названием Google Pixel 9 Pro Fold.

Из расследований AndroidAuthority можно сделать выводы, что Google готовит к выпуску четвёртое устройство из линейки Pixel 9, которым, по сообщениям, станет складной телефон. Из утечек появились закодированные имена для устройств - "токай" и "кайман", означающие, скорее всего, Pixel 9 и Pixel 9 Pro соответственно.

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Интересные данные также касаются кодовых наименований "Комодо" и "комета", присвоенных моделям Pixel 9 Pro XL и Pixel 9 Pro Fold. Наблюдатели также обратили внимание на упоминание этих имён в программном обеспечении текущих устройств серии Pixel.

Отчёты показывают, что следующее складное устройство от Google, Pixel 9 Pro Fold или Pixel Fold 2, будет работать на чипе Tensor G4, что обещает высокую производительность. Утечки рендеров проливают свет на дизайн устройства, который, по-видимому, будет больше соответствовать стилистике и эстетике моделей серии Pixel 9.

Согласно предыдущим утверждениям, Pixel 9 Pro Fold будет обладать внутренним складным экраном в размере 8,02 дюйма и верхним дисплеем 6,29 дюйма. Устройство планируется снабдить 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 256 ГБ внутреннего хранилища на базе технологии UFS 4.0, а также искусственным интеллектом помощника Pixie AI. Теперь, когда появилась информация о том, что эта модель станет частью линейки смартфонов Pixel 9, ожидается, что официальный анонс может состояться в октябре текущего года, приковывая к себе внимание ценителей технологий и инноваций.