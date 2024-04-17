Logitech M196, несмотря на низкую цену, получила хорошие характеристики и может конкурировать с более дорогими моделями.

Logitech M196 - это не просто ещё одна мышь на рынке компьютерных аксессуаров, это продукт, который сочетает в себе функциональность, стиль и экологическую ответственность. Компания Logitech уже давно занимает лидирующие позиции в области производства компьютерных устройств, и M196 стала ещё одним примером высокого качества производимых компанией устройств.

Стильный дизайн мыши M196 делает её привлекательной для широкого круга пользователей. Три доступных цвета чёрный, белый и розовый позволяют выбрать оптимальный вариант под ваш индивидуальный стиль. При этом универсальный двусторонний дизайн подходит как для правшей, так и для левшей, что делает устройство удобным для всех.

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Несмотря на доступную цену, M196 не уступает по функциональности более дорогим моделям. Благодаря Bluetooth-подключению, отсутствию приёмника и оптимизированному энергопотреблению, мышь готова к работе сразу после распаковки. Управляемая построчная прокрутка и оптическое отслеживание обеспечивают точное и плавное перемещение курсора, по заверениям производителя компьютерная мышь может работать на одной батарейке типа AA на протяжении 12 месяцев.

Экологическая составляющая также играет важную роль в продукте Logitech M196. Использование переработанных материалов в корпусе мыши позволяет снизить воздействие на окружающую среду, что делает это устройство ещё более привлекательным для тех, кто ценит экологически чистые продукты.

В целом, Logitech M196 - это пример того, как можно сочетать высокое качество, функциональность, стиль и заботу о окружающей среде в одном продукте. Эта мышь станет надёжным помощником в повседневной работе за компьютером. Logitech M196 доступна для покупки по цене от 1000 рублей.