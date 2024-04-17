Xiaomi TV S75 Mini LED получил хорошие характеристики и и специальный спортивный режим.

Xiaomi расширила свою линейку телевизоров, выпустив на китайском рынке Xiaomi TV S Mini LED. 75-дюймовый вариант телевизора теперь доступен по цене 4599 юаней (около 60 тыс.рублей).

Xiaomi TV S75 Mini LED оснащён мини-светодиодной подсветкой с 512 зонами подсветки. Это позволяет телевизору достигать высокой максимальной яркости 1200 нит и обеспечивает превосходное локальное затемнение, что приводит к глубоким чёрным и ярким белым цветам.

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Телевизор поддерживает разрешение 4K с переменной частотой обновления до 144 Гц. Это обеспечивает плавное изображение в играх и динамичном контенте, таком как спортивные мероприятия.

Xiaomi TV S75 Mini LED оснащён технологией динамической компенсации MEMC. Эта технология вставляет дополнительные кадры в исходный контент, что повышает чёткость изображения и уменьшает размытость при просмотре быстро движущихся объектов.

Телевизор также имеет специальный спортивный режим с частотой 240 Гц. Этот режим оптимизирует изображение и звук для просмотра спортивных программ, обеспечивая быстрое реагирование и захватывающий опыт просмотра.

Под капотом телевизора установлен четырехъядерный процессор A73 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Он работает на HyperOS от Xiaomi и поддерживает голосового помощника XiaoAi для управления без помощи рук. Он предлагает доступ к обширной библиотеке фильмов, телешоу и приложений.

Телевизор поддерживает 10,7 миллиардов цветов, коэффициент Delta E около 2 и 94% охват цветовой гаммы DCI-P3. Это обеспечивает точную и реалистичную цветопередачу.

Телевизор оснащён четырьмя стереодинамиками, которые поддерживают Dolby Vision, объёмный звук Dolby Atmos и IMAX Enhanced. Это обеспечивает захватывающий и захватывающий звук.

Xiaomi TV S75 Mini LED оснащён расширенными функциями ухода за глазами, призванными снизить нагрузку на глаза. Он использует датчик освещённости для автоматической регулировки яркости экрана в зависимости от условий окружающего освещения и включает алгоритм уменьшения синего света, чтобы минимизировать вредное воздействие синего света.

Телевизор оснащается рядом возможностей подключения, включая два порта HDMI 2.1 с поддержкой VRR, USB 3.0 и порт Ethernet. Телевизор также сертифицирован FreeSync Premium и имеет низкую задержку 4 мс.