Объединение автоконцернов Mercedec и BYD представило электрокар с впечатляющими характеристиками под автомобильной маркой Denza.

Автомобильная марка Denza, недавно появившаяся в ходе сотрудничества немецкого автопроизводителя Mercedec и китайского BYD, представляет свой новый электрокар Denza Z9GT.

Denza Z9GT - это новый роскошный седан от Denza, который был официально представлен Министерством промышленности и информационных технологий Китая. Этот высокопроизводительный автомобиль отличается уникальным дизайном и впечатляющими характеристиками.

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Его отличительная золотая окраска намекает на разнообразные цветовые варианты, которые будут доступны в будущем. В отличие от многих конкурентов, Z9GT оснащён тонкими разделёнными задними фонарями вместо фонарей сквозного типа, придавая автомобилю особый вид.

Габаритные размеры Denza Z9GT составляют 5180 мм в длину, 1990 мм в ширину и от 1480 мм до 1500 мм в высоту. Он имеет колёсную базу 3125 мм и может развивать максимальную скорость 240 км/час.

Denza Z9GT приводится в движение тремя электродвигателями: асинхронным двигателем переменного тока, установленным спереди, и двумя синхронными двигателями с постоянными магнитами, установленными сзади. Каждый двигатель обеспечивает пиковую выходную мощность 230 кВт, 240 кВт и 240 кВт соответственно.

Помимо стандартных функций, таких как панорамный люк на крыше и заднее антикрыло с электроприводом, Denza Z9GT может быть дополнительно оснащён боковыми юбками, установкой лидара на крышу и в переднюю часть авто, декоративными детали из углеродного волокна, наружными зеркалами с потоковой передачей изображения на мультимедиа, пневматической подвеской.

Интерьер Denza Z9GT пока не был полностью раскрыт, но ожидается, что он будет таким же роскошным и технологичным, как и внешний вид. По слухам, он будет оснащён большим сенсорным экраном, передовой информационно-развлекательной системой и высококачественными материалами отделки.

Denza Z9GT, вероятно, будет оснащён полным набором функций безопасности, включая: адаптивный круиз-контроль, системой предупреждения о выезде с полосы движения, системой экстренного торможения, системой мониторинга слепых зон и системой предупреждения о перекрёстном движении сзади.

Denza Z9GT в целом это впечатляющий роскошный седан, который сочетает в себе стильный дизайн, высокопроизводительную силовую установку и множество передовых функций. Он обязательно привлечёт внимание автолюбителей, ищущих автомобиль, который выделяется из толпы.