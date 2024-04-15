На сайте онлайн ритейлера China Telecom появилась карточка смартфона Vivo Y200i с ценами и примерными характеристиками.

Vivo готовится к выпуску нового смартфона Y200i, следующего за моделью Y200, выпущенной в октябре прошлого года. Подробная информация о Vivo Y200i была раскрыта на веб-сайте China Telecom, включая его внешний вид, технические характеристики и предполагаемую цену.

Y200i будет оснащён большим 6,72-дюймовым дисплеем с разрешением 2408 x 1080 пикселей. Хотя тип дисплея не указан, учитывая доступную цену, скорее всего, это будет ЖК-панель. Размеры телефона составляют 165,70 x 76,00 x 7,99 мм, а вес - 199 грамм, что обеспечивает удобный захват рукой.

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В основе смартфона лежит чипсет Snapdragon 4 Gen 2, который существенно мощнее по сравнению с Snapdragon 4 Gen 1, установленным в Y200. Что касается памяти, Y200i будет доступен в трёх конфигурациях: 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти и максимальная конфигурация с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти.

На задней панели Y200i расположилась двойная камера с основным датчиком на 50 мегапикселей. Второй датчик имеет разрешение 2 мегапикселя и, скорее всего, предназначен для съёмки глубины. На передней панели находится 8-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков.

Питание обеспечивает большой аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, а для зарядки используется порт USB-C. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 44 Вт и разъем для наушников 3,5 мм для проводного аудио.

Для подключения Y200i предлагает Bluetooth, Wi-Fi и навигационные системы GPS и Beidou. В тестах производительности Y200i с процессором Snapdragon 4 Gen 2 набрал 3199 баллов в одноядерном тесте и 7931 балл в многоядерном тесте.

Цена Vivo Y200i на сайте China Telecom начинается от 1799 иен (около 24 тыс. рублей) за версию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Варианты с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти стоят 1899 иен (около 26 тыс. рублей) и 1999 иен (около 28 тыс. рублей) соответственно.

Хотя официальная дата запуска не была объявлена, China Telecom предполагает, что выпуск телефона может произойти в ближайшее время.