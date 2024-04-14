Водонепроницаемые Xiaomi Sound Pocket и Xiaomi Sound Outdoor выйдут на мировой рынок в ближайшее время.

Xiaomi расширяет свою международную линейку портативных Bluetooth колонок, включая в неё две новые модели: Xiaomi Sound Pocket и Xiaomi Sound Outdoor.

Новая модель Xiaomi Sound Outdoor представлена в чёрном, синем и красном цвете, обладает компактным корпусом, который легко помещается в сумку. Колонка оснащается резиновыми ножками и плечевым ремнём для удобной транспортировки. Также новинка отличается своей ударопрочностью. Несмотря на небольшие размеры, она порадует пользователей мощным звуком до 30 Вт благодаря встроенному сабвуферу, двум пассивным излучателям и высокочастотному динамику.

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Xiaomi Sound Outdoor имеет класс защиты от пыли и воды по стандарту IP 67, что позволяет пользоваться колонкой в различных условиях. Также она оснащается Bluetooth 5.4 для лёгкого подключения к различным устройствам, удобными кнопками управления, и аккумулятором на 2600 мАч, обеспечивающим до 12 часов работы при 50% громкости. Кроме того, колонка поддерживает возможность подключения к другому динамику для создания стереозвука или к большому количеству устройств для создания масштабной звуковой системы.

С другой стороны, Xiaomi Sound Pocket представляет собой более компактное устройствоо, сохраняя при этом высокое качество звучания. Этот маленький чёрный динамик идеально подходит для индивидуального использования, предлагая выходную мощность 5 Вт в корпусе с защитой IP67 от воды и пыли. Он лёгкий, легко переносим и обеспечивает до 10 часов воспроизведения при средней громкости.

Хотя пока нет точной информации о датах выпуска в Европе и Северной Америке, ожидается, что анонс будет сделан в ближайшее время, и пользователи указанных регионов смогут насладиться новыми возможностями этих гаджетов Xiaomi.