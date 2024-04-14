Новинка премиум-сегмента с передовыми технологиями уже доступна на рынке Японии

HP представила свой новый портативный ноутбук EliteBook 635 Aero G11 на рынке Японии. Этот ноутбук оснащается двумя процессорами на выбор – AMD Ryzen 5 8640U или Ryzen 7 8840U, и отличается тонким и легким корпусом с толщиной всего 15,1 мм и весом 1 кг.

Подняв крышку ноутбука, пользователь обнаружит 13,3-дюймовый ЖК-дисплей WUXGA (1920 x 1200) со соотношением экрана к корпусу в 90%. Стандарт WUXGA представляет собой соотношение сторон дисплея 16:10, обеспечивая максимальную яркость на уровне 400 нит и поддерживая 100% цветовой гаммы sRGB. Ноутбук работает под управлением операционной системы Windows 11 Pro.

реклама

Камера для проведения видеозвонков на 5 мегапикселей с механизмом сдвижной крышки и инфракрасная камера с поддержкой Windows Hello предоставляют удобные способы аутентификации и защиты конфиденциальности пользователей.

Внутренние компоненты EliteBook 635 Aero G11 включают 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и SSD-накопитель M.2 на 512 ГБ. Емкость аккумулятора ноутбука достаточна для 1000 циклов зарядки/разрядки, хотя конкретные характеристики батареи не раскрыты.

Разнообразие портов включает 2 порта USB Type A 3.2 Gen 1, комбинированный разъем для наушников/микрофона, 2 порта USB Type-C 3.2 Gen 2 (поддерживающих USB PD и DisplayPort 1.4), HDMI 2.1 для подключения внешних устройств. Беспроводные возможности включают Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 для удобства подключения.

Искусственный интеллект, внедрённый в EliteBook 635 Aero G11, улучшает опыт использования ноутбука. Так, например, реализована функция «Эффект Windows Studio» , использующая технологию искусственного интеллекта AMD Ryzen, для улучшения изображения пользователя во время веб-конференций. Этот интеллектуальный аспект не только размывает фон, но и корректирует линию взгляда во время разговора.

Ноутбук EliteBook 635 Aero G11 пока доступен только в Японии по цене, начинающейся от 274 780 иен (примерно 170 тыс. рублей) с официальным стартом продаж, запланированным на 26 апреля.