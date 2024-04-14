Монитор для геймеров ViewSonic VX4518 имеет диагональ 44,5 дюйма и частоту обновления экрана 165 Гц.

Компания ViewSonic представила своё новое технологическое достижение - изогнутый монитор VX4518 с удивительным дисплеем размером 44,5 дюйма и соотношением сторон 32:9. Этот монитор уже доступен по цене 4999 юаней (примерно 65 тыс.рублей).

VX4518 оборудован 44,5-дюймовой панелью VA с разрешением 5120 x 1440 пикселей, что обеспечивает почти вдвое больше пикселей, чем стандартные мониторы с разрешением 1440p. Его кривизна составляет 1500R.

реклама

Монитор VX4518 обладает частотой обновления изображения 165 Гц с MPRT 1 мс, что обеспечивает не только плавное изображение, но и быстрое время отклика, устраняя ореолы и разрывы изображения даже в самых динамичных играх. Он охватывает 99% цветовой гаммы sRGB и 90% DCI-P3, что гарантирует точную цветопередачу, идеально подходит для редактирования фотографий и видео. Кроме того, монитор поддерживает HDR10, обеспечивая более широкий диапазон цветов и контрастности для более реалистичного и захватывающего просмотра.

Заточенный под игровые нужды, VX4518 совместим с технологиями AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync для плавного игрового процесса. Функция стабилизации чёрного цвета обеспечивает видимость деталей даже в самых тёмных местах, что даёт игрокам конкурентное преимущество.

Благодаря огромному размеру экрана, монитор VX4518 идеально подходит для многозадачного использования, поддерживая режимы PIP (картинка в картинке) и PBP (картинка за картинкой), а также функцию KVM для управления двумя компьютерами одной клавиатурой и мышью.

Что касается подключений, VX4518 обладает двумя портами HDMI 2.1, одним портом DP 1.4, портом USB-B, портом USB-C с мощностью 65 Вт и тремя нисходящими портами USB-A 3.2. Встроенные динамики и разъем для наушников обеспечивают хорошее качество звука. А эргономичная подставка монитора позволяет регулировать наклон и высоту для оптимального монитора.

Кроме того, монитор VX4518 оснащён функциями защиты глаз, включая аппаратное снижение уровня синего света и технологию затемнения постоянного тока, что позволяет использовать монитор продолжительное время, не боясь усталости глаз.