Трекер здоровья Black Shark Ring, имея стильный дизайн, предлагает множество функций упрощающих жизнь пользователей.

Компания Black Shark, известная своими высокопроизводительными игровыми смартфонами, расширяет линейку производимых технических устройств, представляя Black Shark Ring. Это стильное и многофункциональное кольцо, призванное переосмыслить взаимодействие с трекерами здоровья.

Black Shark Ring позиционируется как устройство, которое сочетает в себе передовые технологии мониторинга здоровья с элегантным и удобным дизайном. Кольцо может отслеживать различные показатели здоровья, включая частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, вариабельность сердечного ритма и температуру тела. Эти данные предоставляют пользователям комплексное представление об их общем самочувствии и помогают им принимать более обоснованные решения об интенсивности физических нагрузок.

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Помимо функций мониторинга здоровья, Black Shark Ring также оснащён функциями "управления одной рукой" и "интеллектуального касания". Эти функции позволяют пользователям выполнять различные задачи, такие как управление музыкой, приём звонков и отправка сообщений, всего одним прикосновением к кольцу. Что обеспечивает удобство особенно во время занятий спортом или других видах деятельности, где требуется активное использование рук.

Само кольцо отличается изысканным и минималистичным дизайном с серебристой цветовой гаммой и ультратонким профилем толщиной всего 2,2 мм. Оно изготовлено из высококачественных материалов, что предотвращает раздражение кожи во время ношения.

Black Shark Ring также впечатляет своей длительностью автономной работы. Компания утверждает, что кольцо может работать до 180 дней без подзарядки благодаря входящему в комплект зарядному отсеку. Зарядный отсек имеет компактный и стильный дизайн, а также оснащён светодиодным индикатором, указывающим на состояние зарядки.

Black Shark позиционирует своё кольцо для геймеров, так как оно будет в частности отслеживать уровень стресса во время игровых сессий.