ASUS ProArt PA32KCX и PA32UCDM, разработанные для профессионального использования, предлагают новейшие технологии в сфере производства мониторов.

Лидер индустрии производства дисплеев ASUS расширяет свою линейку ProArt двумя новыми моделями, разработанными специально для профессионалов, требующих исключительной точности и высокого качества изображения.

ProArt Display PA32KCX устанавливает новую планку в области профессиональных дисплеев с первым в мире 32-дюймовым мини-светодиодным монитором с разрешением 8K. Разрешение 7680 x 4320 пикселей обеспечивает детализацию на высочайшем уровне и чёткость картинки, что делает его идеальным для редактирования видео в разрешении 8K, создания визуальных эффектов и других требовательных рабочих процессов.

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Для обеспечения цветовой точности PA32KCX охватывает 97% цветового пространства DCI-P3 и оснащён встроенным перекидным колориметром с электроприводом. Этот уникальный инструмент обеспечивает автоматическую калибровку без необходимости в дополнительном оборудовании, гарантируя, что монитор будет сохранять профессиональный уровень точности длительное время после покупки.

ProArt Display OLED PA32UCDM представляет собой 32-дюймовый 4K QD-OLED-дисплей. Используя новейшую QD-OLED-панель Samsung, он обеспечивает 99% охват цветового пространства DCI-P3 и максимальную яркость 1000 нит.

QD-OLED-технология обеспечивает настоящий черный цвет и 10-битную глубину. Монитор также поддерживает форматы HDR, включая HDR10 и HLG, и без проблем работает с профессиональным программным обеспечением для калибровки.

Оба дисплея ProArt оснащены широким набором портов для подключения, включая два порта Thunderbolt 4 мощность которых достигает 96 Вт, а также порты HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1. Они покрыты антибликовым покрытием для обеспечения комфортного использования.

ASUS еще не объявила конкретных цен и сроков доступности дисплеев ProArt PA32KCX и PA32UCDM. Однако, учитывая их характеристики и целевую аудиторию, можно ожидать, что они будут позиционироваться в премиальном ценовом сегменте.