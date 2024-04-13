В остальном они мало чем отличаются от оригинальной модели и обеспечивают до 5 часов воспроизведения и до 24 часов с использованием зарядного чехла.

Компания Huawei недавно выпустила на китайском рынке элегантные наушники Huawei FreeBuds Lipstick 2.

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Отличительной особенностью FreeBuds Lipstick 2 стал их уникальный зарядный чехол в форме губной помады. Он не только стильный, но и практичный, с возможностью прикрепления к шнурку для удобного ношения. Размеры кейса составляют 28,9 × 78,5 мм, масса - около 78 г.

Сами наушники имеют каплевидную форму, которая обеспечивает надёжную и комфортную посадку в ушах. Они оснащены передовыми аудиокодеками, такими как L2HC и LDAC, для передачи высококачественного звука с высокой чёткостью. Это позволяет пользователям наслаждаться детализированными мелодиями, как будто они находятся на живом концерте.

Наушники Huawei FreeBuds Lipstick 2 предлагают пространственный звук благодаря технологии HarmonyOS 3. Эта технология создаёт ощущение погружения, позволяя пользователям ощущать себя в центре музыкального произведения или фильма.

Кроме того, наушники оснащены гибридным активным шумоподавлением, которое эффективно блокирует нежелательные шумы из окружающей среды позволяя пользователям полностью сосредоточиться на своей музыке или другом аудиоконтенте, не отвлекаясь на посторонние звуки.

Huawei FreeBuds Lipstick 2 также оснащены динамической настройкой эквалайзера, которая автоматически подстраивается под предпочтения пользователя. Это гарантирует, что пользователи при любых условиях получат оптимальное звучание, независимо от того, слушают ли они классическую музыку, рок или электронику.

Адаптивный алгоритм ушного канала подстраивается под форму уха пользователя, обеспечивая оптимальное шумоподавление. Это означает, что пользователи могут наслаждаться кристально чистым звуком даже в шумных местах, таких как общественный транспорт или людные улицы.

Наушники оснащены 11-миллиметровым динамиком, который обеспечивает мощные и сбалансированные басы, чёткие средние частоты и кристально чистые высокие. Они подключаются через Bluetooth 5.2 с поддержкой многоточечного сопряжения, что позволяет им легко подключаться к нескольким устройствам одновременно.

Huawei FreeBuds Lipstick 2 обеспечивают до 5 часов воспроизведения без подзарядки в кейсе и до 24 часов с использованием зарядного чехла. Это делает их идеальными для длительных поездок, рабочих сессий или для наслаждения музыкой в течение всего дня.

Huawei FreeBuds Lipstick 2 доступны для предварительного заказа в Китае по цене 700 юаней (около 9 тыс. рублей). Они выпускаются в двух цветовых вариантах: чёрном и белом.