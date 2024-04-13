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Zerox852
Land Rover представил в Китае лимитированную версию внедорожника SV Edition One
Доступно всего 15 экземпляров Land Rover SV Edition One по цене 32 млн.рублей.

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Land Rover представил в Китае лимитированную версию высокопроизводительного Range Rover Sport — SV Edition One. Выпуск модели ограничиться 15 экземплярами по цене 2,438 миллиона юаней (около 32 млн.рублей).

Range Rover Sport SV Edition One — это эксклюзивный автомобиль, предназначенный для сверхбогатой группы автолюбителей, которые ценят мощные двигатели и спортивные характеристики. 

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SV Edition One оснащён впечатляющим 4,4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом и мягкой гибридной технологией. Этот агрегат обладает 635 л.с. и 750 Нм крутящего момента, что позволяет разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,6 секунды и достигать максимальной скорости в 289 км/час.

Land Rover оснастил SV Edition One инновационной технологией интеллектуального динамического шасси 6D. Эта система подвески включает взаимосвязанные амортизаторы, регулируемые пневматические пружины и регулировку угла наклона, обеспечивая исключительную управляемость. Полуактивная система стабилизации повышает устойчивость и снижает вес, обеспечивая плавную езду. Адаптивные амортизаторы CVSA2 обеспечивают непревзойденный контроль над дорогой и комфорт благодаря электронной регулировке отскока и сжатия.

Для захватывающих ощущений от вождения режим SV настраивает управление рулевым колесом, трансмиссию, реакцию дроссельной заслонки, звук выхлопа и шасси 6D, расширяя возможности динамического вождения. Этот режим также активирует систему Trac DSC, ориентированную на гоночную трассу, позволяя водителям полностью раскрыть потенциал автомобиля.

Роскошный салон включает в себя полностью цифровую комбинацию приборов, крупный 13,1-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, многофункциональное рулевое колесо с тремя спицами и электронный переключатель передач. Уникально то, что SV Edition One стал первым в мире серийным автомобилем, оснащённым тактильной аудиосистемой SUBPAC. Эта система использует искусственный интеллект и датчики для создания высокоточной вибрации на передних сиденьях, обеспечивая объёмное звучание.

Потрясающий дизайн SV Edition One дополнен комплектом внешнего вида из углеродного волокна, обновлённой решёткой радиатора, элегантными фарами и продуманно расположенными вентиляционными отверстиями для улучшения аэродинамики. Скрытые дверные ручки, обновлённая задняя окантовка с четырьмя патрубками выхлопной системы, украшенными накладками из углеродного волокна, и эксклюзивный значок SV завершают преображение экстерьера.

#авто #автомобиль #land rover
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