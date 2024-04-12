ChatGPT 4 Turbo стал умнее по сравнению со своим предшественником и получил новые функции.

OpenAI официально представила обновление GPT-4 Turbo для платных пользователей ChatGPT, значительно улучшив его возможности в области письма, кодирования и рассуждений. Обновление обещает более точные, краткие и диалоговые ответы от ChatGPT, устраняя многословные и повторяющиеся ответы, которые были обычным явлением в предыдущих версиях.

Одним из ключевых улучшений является расширение базы знаний GPT-4 Turbo. Теперь он может обрабатывать 300 страниц текста по сравнению с предыдущим ограничением в 50 страниц. Этот значительный прирост позволяет модели предоставлять более глубокие и содержательные ответы на сложные запросы.

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GPT-4 Turbo также получил новые возможности, такие как генерация подписей и описаний изображений, а также преобразование текста в речь. Эти дополнения расширяют спектр применения модели и делают её более универсальным инструментом для пользователей.

Помимо этого, знания GPT-4 Turbo были обновлены до декабря 2023 года, что гарантирует, пользователям получение только актуальной информации. Это довольно серьёзное улучшение если сравнивать с предыдущей версией ИИ, которая была ограничена данными апреля 2023 года.

Обновление GPT-4 Turbo знаменует собой значительный шаг в развитии ChatGPT. Расширенная база знаний, улучшенные возможности ответа и новые функции делают модель более мощным и универсальным инструментом для пользователей.

По мере продолжения обучения и совершенствования GPT-4 Turbo можно ожидать дальнейших улучшений и новых возможностей в будущем. Это обновление открывает новые возможности для использования искусственного интеллекта в различных областях, включая разработку программного обеспечения, обслуживание клиентов и исследования.

Пользователи могут ожидать более эффективного и приятного взаимодействия с ChatGPT благодаря обновлению GPT-4 Turbo. Модель теперь может лучше понимать и отвечать на сложные запросы, предоставляя более точные и информативные ответы.