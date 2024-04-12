ZTE Axon 60 Ultra получил передовые характеристики и технологию спутниковой связи.

ZTE представила свой новый флагманский смартфон 2024 года - Axon 60 Ultra, который разработан с упором на безопасность пользователей.

Axon 60 Ultra наследует функцию спутниковой связи от своего предшественника, Axon 50 Ultra. Он оснащён "технологией спутниковой связи ZTE Hongyu", которая обеспечивает двустороннюю голосовую и текстовую связь между двумя объектами через электромагнитные волны без необходимости подключения к сотовой сети. Кроме того, телефон оснащён 8 встроенными антеннами 5G и адаптивным алгоритмом переключения между антеннами для улучшения приёма сигнала.

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Помимо спутниковой связи, Axon 60 Ultra также отличается повышенной безопасностью. Он имеет встроенный независимый чип безопасности и работает под управлением операционной системы с "двухсистемной" архитектурой. Эта архитектура разделяет систему на два режима работы: пользовательский режим и режим ядра. Пользовательский режим ограничивает доступ приложений к системным ресурсам, в то время как режим ядра предоставляет ОС полный контроль над аппаратными ресурсами. Такое разделение предотвращает несанкционированный доступ извне и обеспечивает надёжную защиту системы.

Axon 60 Ultra оснащён 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5 тыс. Гц и частотой обновления 120 Гц. Этот дисплей имеет сертификат SGS о низком уровне синего света и плотность пикселей 452PPI, что обеспечивает яркое и чёткое изображение.

Внутри Axon 60 Ultra работает прошлогодний флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 2, дополненный памятью LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0. Телефон также оснащён большой батареей ёмкостью 6000 мАч, поддерживает NFC и инфракрасные датчики, а также имеет рейтинг пыле- и водонепроницаемости IP68.

На задней панели телефона расположена тройная камера на 50 МП с оптической стабилизацией изображения на основной камере. Фронтальная камера имеет разрешение 32 МП.

ZTE пока не раскрыла варианты конфигурации памяти и хранилища для Axon 60 Ultra, а также соответствующие цены. Ожидается, что эта информация будет обнародована в ближайшее время.

Axon 60 Ultra стал уникальным флагманом от ZTE, который сочетает в себе передовые технологии, такие как спутниковая связь и повышенная безопасность, с мощными характеристиками и премиальным дизайном.