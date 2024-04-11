Совет директоров МКПАО "Яндекс" принял решение об отстранении от должности генерального директора Марины Корневой.

Совет директоров ПАО "Яндекс" принял решение отстранить от работы генерального директора Марину Корневу. Начиная с 23 апреля текущего года место генерального директора IT-гиганта займет Артем Савиновский.

Ранее Савиновский уже занимал пост генерального директора "Яндекса" с апреля 2022 года по декабрь 2023 года. Именно после увольнения Савиновского на руководящий пост пришла Марина Корнева.

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Решение о смене руководителя компании было принято на заседании совета директоров "Яндекса". Согласно сообщениям пресс-службы компании, это решение было принято в рамках плановой ротации руководства.

Артем Савиновский имеет большой опыт работы в сфере технологий и управления. До прихода в "Яндекс" он занимал руководящие должности в таких компаниях, как Mail.ru Group и "МегаФон".

Марина Корнева возглавляла "Яндекс" в течение нескольких месяцев, в период значительных изменений для компании. Под ее руководством "Яндекс" продолжил развивать свои основные направления бизнеса, включая поиск, электронную почту, карты и навигацию, а также такси и доставку еды.

В феврале 2024 года "Яндекс" возглавил рейтинг самых дорогих компаний российского интернета по мнению издания Forbes. Это стало свидетельством того, что компания сохраняет свои лидирующие позиции на российском рынке технологий, несмотря на сложные экономические условия.

Смена генерального директора стало частью постоянных усилий "Яндекса" по адаптации к меняющейся рыночной среде и обеспечению долгосрочного роста. Ожидается, что Артем Савиновский внесёт большой вклад в дальнейшее развитие компании и укрепление её позиций на рынке.