Redmi MAX 2025 оснащается впечатляющим 100-дюймовым дисплеем с разрешением 4K и высокой частотой обновления изображения 120 Гц.

Xiaomi представила свой новый геймерский 100-дюймовый телевизор Redmi MAX 2025 на своей масштабной презентации в Китае.

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Redmi MAX 2025 оснащается впечатляющим 100-дюймовым дисплеем с разрешением 4K и высокой частотой обновления изображения 120 Гц. Дисплей обеспечивает яркие и чёткие изображения, а охват цветового пространства по стандарту DCI-P3 на 94% гарантирует реалистичную цветопередачу.

Для улучшения игрового процесса телевизор поддерживает технологии MEMC и VRR. MEMC компенсирует размытость в динамичных сценах, а VRR синхронизирует частоту обновления экрана телевизора с частотой кадров игровой консоли, устраняя разрывы и зависания.

Телевизор работает на неназванном четырехъядерном процессоре, который должен обеспечивать достаточную производительность для запуска приложений, потоковой передачи видео и игр. Телевизор оснащён 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внутренней памяти, что к сожалению не позволит хранить большое количество приложений и мультимедийного контента.

Телевизор работает под управлением фирменной операционной системы HyperOS, которая оптимизирована для работы на телевизорах и предлагает все популярные функции Smart TV. Пользователи могут легко получить доступ к различным потоковым сервисам, приложениям и играм.

Новинка уже доступна для покупки в Китае по цене 8999 юаней (примерно 116 тыс.рублей). Первым покупателям предлагается бонус в виде саундбара Xiaomi TV Speaker 3.1, стоимость которого составляет 1499 юаней (примерно 19 тыс. рублей).

Пока не известно, будет ли Redmi MAX 2025 доступен за пределами Китая. Однако, учитывая растущую популярность больших телевизоров и растущее присутствие Xiaomi на мировом рынке, вполне вероятно, что этот телевизор появится в других странах в будущем.

Redmi MAX 2025 стал привлекательным вариантом для пользователей, которым нужен большой и доступный телевизор для домашнего кинотеатра или игр. Его впечатляющий дисплей, высокая производительность и поддержка различных функций делают его отличным выбором для тех, кто хочет наслаждаться захватывающими и реалистичными развлечениями.