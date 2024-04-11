Представлен смартфон Redmi Turbo 3 с чипом Snapdragon 8s Gen 3 набирающий в AnTuTu 1,7 млн баллов.

Xiaomi представила среднебюджетный смартфон Redmi Turbo 3, оснащённый мощным процессором Snapdragon 8s Gen 3.

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Смартфон получил большой OLED-экран размером 6,7 дюймов с разрешением 1,5K (2712x1220 пикселей) и максимальной частотой обновления изображения в 120 Гц. Экран также отличается высокой яркостью 2400 нит, что обеспечивает отличную видимость даже при ярком солнечном свете.

Новинка работает на базе мощного чипсета Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, который обеспечивает высокую производительность. В бенчмарке AnTuTu смартфон набрал впечатляющие 1,7 млн баллов. В сочетании со встроенной испарительной камерой, площадь которой равна 4800 кв. мм, обеспечивается эффективное охлаждение и стабильная работа даже при высоких нагрузках.

Смартфон доступен в трёх конфигурациях памяти: 12/256 Гб, 12/512 Гб, 16/512 Гб и 16/1024 Гб, что обеспечивает плавную многозадачность и достаточно места для хранения всех ваших приложений, игр и мультимедийного контента.

Redmi Turbo 3 имеет двойную заднюю камеру, состоящую из основного модуля 50 Мп с оптической стабилизацией изображения и ультраширокоугольного сенсора на 8 Мп. Это позволяет делать высококачественные и детализированные снимки даже при слабом освещении. Фронтальная камера на 20 Мп обеспечивает проведение видеозвонков в наилучшем качестве.

Смартфон оснащён аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт. Это позволяет быстро зарядить аккумулятор и обеспечить длительное время автономной работы.

Redmi Turbo 3 также оснащён стереодинамиками для захватывающего звучания, которые защищены от воздействия окружающей среды по стандарту IP64, что делает его устойчивым к пыли и каплям воды.

Redmi Turbo 3 доступен к покупке в Китае по цене от 1999 юаней (примерно 26 тыс. руб.) за версию с минимальным размером памяти.