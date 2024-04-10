Доля поисковых запросов в Яндекс в России превысила 63% от общего числа.

Дмитрий Масюк, директор рекламных технологий Яндекса заявил, что Яндекс в 2023 году контролировал более 60% поисковых запросов в России, обогнав своего главного конкурента Google.

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По мнению Масюка, успех компании не связан с тяжёлым финансовым положением дочерней компании Google в России. Он заявляет, что все ограничения, которые американская компания ввела в отношении россиян после эскалации конфликта с западными странами, напротив, дали некоторым сервисам компании превосходство над сервисами Яндекс. К примеру, исчезновение рекламы в поисковике Google и стриминговом сервисе YouTube только подняло интерес пользователей к этим проектам.

Масюк также подметил, что Google стал меньше уделять внимания своим продуктам из-за чего качество предлагаемых услуг ухудшилось. Но при этом по заверениям топ-менеджера конкурировать с американским IT-гигантом легче не стало.

Успех "Яндекса" на российском рынке объясняется рядом факторов. Во-первых, компания имеет сильные позиции в сфере поиска, будучи основным поисковиком для большинства российских пользователей. Во-вторых, "Яндекс" предлагает широкий спектр дополнительных сервисов, таких как электронная почта, карты и навигация, такси и доставка еды. В-третьих, компания активно инвестирует в разработку и внедрение новых технологий, включая искусственный интеллект и машинное обучение.

В целом, успех "Яндекса" на российском рынке является свидетельством того, что российские компании могут успешно конкурировать с мировыми технологическими гигантами. Это также показывает, что российские пользователи ценят локальные продукты и услуги, которые учитывают их специфические потребности и предпочтения.