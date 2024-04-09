Удешевленная версия iPad 10-ого поколения и обновленный iPad mini выйдут не раньше конца 2024 года.

Вся индустрия мобильных устройств находится в ожидании обновлённых базовых версий iPad и iPad mini от Apple, и информация от Марка Гурмана только усиливает ажиотаж вокруг этих предстоящих релизов. Следует отметить, что новые iPad выйдут не ранее конца 2024 года. Инсайдерская информация позволяет предположить, что компания намерена внести значительные улучшения в эти устройства, чтобы оправдать длительное ожидание пользователей.

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Базовый iPad, как утверждает Гурман, будет представлять собой удешевлённую модель iPad 10-го поколения, вероятно, нацеленную на более широкую аудиторию, предлагая доступ к основным функциям и возможностям iPad последних поколений по более выгодной цене. С другой стороны предполагается что, в обновлённом iPad mini изменится только фирменный процессор, это может подразумевать, что компания сконцентрировалась на повышении производительности и энергоэффективности этой модели.

Важно отметить, что слухи появившиеся ранее о улучшении камеры и оснащении новым дисплеем без эффекта "желеобразного" движения на iPad mini так и не подтвердились. Данный факт может плохо сказаться на репутации ещё не вышедшей новинки.

Несмотря на разочарования связанные с неоправдавшимися надеждами, ожидания по поводу обновлений базового iPad и iPad mini остаются высокими, и фанаты Apple теперь с нетерпением ждут конечного продукта, который, возможно, принесёт новые возможности и улучшения в работе с любимыми устройствами от этой технологической компании.