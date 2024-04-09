США на фоне начавшейся микрочиповой войны снизили до минимума поставки оборудования Китаю.

США существенно сократила поставки производственного оборудования, необходимого для создания микросхем, в Китай на фоне начавшейся «микрочиповой войны» между двумя странами в конце зимы текущего года. Решение о сокращении поставок принятое правительством США имеет серьёзные последствия для обеих стран. Согласно сообщению РИА Новости, поставки уменьшились в 3 раза до минимальных значений за несколько лет, это стало отчётливым сигналом вспыхнувшего противостояния в сфере производства микроэлектроники.

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Уровни экспорта технологического оборудования для создания микросхем сначала держались на рекордно высоких значениях довольно продолжительное время, но затем постепенно снижались. В июле 2021 года был зафиксирован рекордный объем экспорта на уровне 800 млн долларов, после чего начался планомерный спад, который привёл к серьёзному сокращению поставок.

Некоторое увеличение поставок со стороны США произошло в октябре прошлого года, однако после этого экспорт снова резко упал, что свидетельствует о нестабильности в экономических отношениях между США и Китаем в области технологий.

Кроме того, заявление профессора Юрия Ляндау из Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова относительно произошедшего на Тайване землетрясения и его влиянии на цены на электронику, бытовую технику и автомобили также добавляет неопределённости в отрасль. Проблемы с работой высокотехнологичных компаний, таких как TSMC, UMC, LASER Technology, обусловленные чрезвычайным происшествием, могут дополнительно усугубить ситуацию на рынке микроэлектроники.

В результате данных изменений в поставках оборудования для создания микросхем и непредсказуемости ситуации на рынке электроники, будущее микрочиповой отрасли может оказаться под вопросом, требуя дальнейшей осторожности со стороны производителей и потребителей.