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Zerox852
MacRumors: новый Apple TV получит встроенную камеру для работы с FaceTime
Apple разрабатывает телеприставку с камерой и поддержкой жестов для проведения видеозвонков.

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Согласно информации, опубликованной в издании MacRumors и ссылкой на всемирно известного инсайдера Марка Гурмана из редакции новостного сайта Bloomberg,  телеприставка от компании Apple скорее всего будет оснащена встроенной камерой, предназначенной для проведения видеозвонков через фирменное приложение FaceTime и другие сервисы видеоконференцсвязи.

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Известно, что Apple TV с встроенной камерой будет поддерживать функцию «управления жестами», что позволит пользователям взаимодействовать с устройством с помощью жестов не прибегая к использованию пульта дистанционного управления. Подробных деталей о работе системы пока нет, однако речь идёт о возможности использования жестов руками во время видеозвонков через FaceTime и другие приложения, начиная с версий iOS 17, macOS Sonoma и tvOS 17. По слухам, данные жесты могут быть использованы для добавления трёхмерных эффектов на экране в процессе общения.

К примеру, пользователи смогут поднять два больших пальца вверх, чтобы на экране появился эффект фейерверка, или выполнить жест "мира" двумя пальцами, чтобы вызвать эффект конфетти. Планируется, что эти возможности также будут доступны на Apple TV.

Дата анонса цифровой приставки Apple на данный момент остаётся неизвестной, хотя по предыдущим сообщениям издания MacRumors и Марка Гурмана, выход новинки может состояться в первой половине текущего года.

Стоит отметить, что в настоящее время владельцы Apple TV могут использовать приставку для видеозвонков через FaceTime, но для этого им необходимо синхронизировать Apple TV с iPhone для использования камеры смартфона. Встроенная камера в новой модели Apple TV позволит проводить видеозвонки прямо с устройства без необходимости использования дополнительной периферии.

#apple
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